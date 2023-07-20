梁朝偉悶騷又貼心！紳士手護84歲陳淑芳 重現經典「香腸嘴」
香港巨星、國際影帝梁朝偉（偉仔）入行41年，靠一雙電眼和爐火純青的演技成為影壇傳奇，一路以來以靦腆笑容、低調卻隨和的性格打天下，沒有負面新聞和花邊緋聞，是公認的零負評男神，回顧梁朝偉近年引起討論的事跡，曾獨自來台禪修，親自重現經典「香腸嘴」角色，參演好萊塢大片、南韓女團MV，參加首映會的貼心小動作等，都為人津津樂道。
記者楊穎軒／綜合報導
2013年10月，梁朝偉飛來台灣參加法鼓山4天3夜禪修團，與70多位學員一樣，集體住在宿舍，每天早起唸佛、打禪、吃齋和禁語，上課時以編號代替名字，沒有任何特別待遇，少數學員覺得眼熟，大多數的人直到結業式師父公開介紹，才知道影帝也來參加。
梁朝偉是天生悶騷的巨蟹座，2019年在臉書上傳一張照片，拿著經典港片《東成西就》西毒歐陽鋒角色公仔，再現「香腸嘴」造型，他寫下「這個在回應區看過很多次了，這個角色跟造型，在大家心目中都有很深刻印象，直到有一天，真的出現了」，還附上電影片段截圖，打趣地說：「要學起來」、「這隻也有憂鬱的眼神」！
精通英語、佳作無數的梁朝偉在國際影壇有一定地位，近年接下好萊塢戲約，在2021年上映的漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》飾演反派「滿大人」，去年他和《魷魚遊戲》導演黃東赫私下會面，一度傳出要參演續集，後來證實並沒有，此外，梁朝偉近日跨界KPOP文化，搭檔《魷魚》女星鄭好娟演出南韓5人女團NewJeans的新曲MV。
梁朝偉最近一次來台灣是今年2月替國片《悲情城市》4K數位修復版宣傳，他一拿到麥克風就害羞地說：「我不太會講話。」有意思的是，當眾演員進行大合照環節，梁朝偉怕坐在鐵欄杆上的84歲陳淑芳重心不穩往後倒，全程用單手輕輕扶住她的背，連工作人員表示要代勞，梁朝偉都示意不用，展現十足紳士風度。