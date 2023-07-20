張斯綱爆索馬利蘭駐台代表處欺壓台籍員工　外交部說明處置方式

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A小姐接著說，受雇期間穆姆德及其家人時常要求她代墊個人開銷及辦公室支出，如代表的兒子配眼鏡、全家出遊的高鐵費、辦公室電話及網路費上萬元等，並從不主動還款。直至2022年8月發生穆姆德家中聘用的菲籍外傭逃跑，並直指她與外傭勾結，除了數度強迫交出手機證明清白，雖然看完手機後發現指控毫無根據，但是最後仍遭惡意解雇。
甚至在離職當天，代表處另名莫姓同事以「公務檢查」為由，在未經同意下擅自取走她的私人物品、更在她已表達不願意的情況下強行擁抱她，當時穆姆德代表在辦公室內亦視而不見。事後她向也向警方報案，檢察官最後採信「違背她意願的擁抱是祝福」之說詞，最後不起訴處分。
張斯綱更揭露，該名索馬利蘭駐台代表處的莫先生，是持「學生簽證」入台，然後在索馬利蘭駐台代表處擔任「經貿組組長」，「這簡直是天大的笑話，外交部難道都不知道？」目前受雇於各國駐台代表處的我國人民約有800多位，其中還有多少類似未享有勞健保、不當解雇情況的未爆彈？
張斯綱要求外交部，正視索馬利蘭駐台代表不尊重我國法律的行徑，將其宣布為不受歡迎人物，並應負起責任清查各駐台代表處之僱傭關係。
對此，外交部回應，在去年得知相關訊息後，除曾多次主動向A女士表達關心，並支持她採取法律途徑捍衛應有權益外，也於第一時間向索馬利蘭駐台代表處表達對本案的重視，呼籲該處尊重我國勞動法規，妥善解決與我國籍雇員間的勞資糾紛。
外交部也曾數度發函各國駐台大使館及代表機構，籲請尊重我國勞動法令的規範與精神，並善盡雇主責任。
至於索馬利蘭駐台代表處雇員而在該處任職事，外交部強調，從未認定該名雇員具有外交官員身分，並在得知該處聘用該名學生在該處工作後，即於第一時間向該處表達嚴正立場，說明在台外籍學生必須於事前向我國勞動部申領工作許可，才可在台工作，也正式致函該雇員就讀的大專院校，應嚴加留意督考並予以警示，以避免肇生違法情事。
外交部說，本案當事人與索國駐台代表處及該處索籍雇員間的各項糾紛均已進入法律程序，外交部尊重檢警調查結果及法院判決；日後倘有需要，外交部也將全力配合法院判決要求，循司法互助管道，保障國人權益。