虎爺生日巧遇大暑節氣！財運爆發靠這天　招財3撇步快學

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虎不僅是百獸之王，由於「虎」與「福」同音，「虎爺」台語發音相近「好野」，被人們視為可以增進財運，再加上「虎爺咬錢來」的說法，眾人相信其有咬錢納財之福。今年7月23日大暑巧遇虎爺生日，是千載難逢的求財機會，命理專家楊登嵙分享祭拜虎爺的眉角，想求財運旺事業的話，記得換錢水、求錢母。
🟡拜虎爺求財運、事業運：
📍換錢水、求錢母
首先拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好。
接著到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺神龕旁，常可看到一個小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞3圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶。
若之後心願達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元）。
📍聚寶盆放名片
在虎爺神龕旁，可看到一個聚寶盆或紅盤子，用來讓信徒放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。
📍摸虎爺聚財氣
關於虎爺的俗諺有「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候可唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。