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虎爺生日巧遇大暑節氣！財運爆發靠這天　招財3撇步快學

▲今年大暑節氣正好遇上農曆六月初六「虎爺生日」，快把握千載難逢的機會向虎爺求財，命理專家教如何招財。圖為府城祀典興濟宮的虎爺公。（圖／翻攝自逐廟會而居粉專）
▲今年大暑節氣正好遇上農曆六月初六「虎爺生日」，快把握千載難逢的機會向虎爺求財，命理專家教如何招財。圖為府城祀典興濟宮的虎爺公。（圖／翻攝自逐廟會而居粉專）

記者黃韻文/綜合報導

今年「大暑」節氣是7月23日，正好遇上農曆6月6日虎爺生日，民間認為虎由具有財神的神格，因此周日是千載難逢的求財機會。命理專家楊登嵙分享拜虎爺、求財運的撇步，快把握良機招財。

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農曆6月6日（7月23日）是虎爺生日，命理專家楊登嵙解釋，虎爺又稱為虎爺公、虎爺將軍、下壇將軍，傳說是跟在保生大帝身邊修練的神獸。另有一說虎爺是武財神、城隍爺等神祇坐騎，由於長年在財神爺、城隍爺身邊幫忙，虎爺本身也有驅邪、招財、鎮宅的神力。因此多數廟宇都可見虎爺身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。

虎爺在台灣民間信仰中的職責很多元。（圖／記者黃彥昇攝）
▲虎爺在台灣民間信仰中的職責很多元。（圖／NOWnews資料照片）
虎不僅是百獸之王，由於「虎」與「福」同音，「虎爺」台語發音相近「好野」，被人們視為可以增進財運，再加上「虎爺咬錢來」的說法，眾人相信其有咬錢納財之福。今年7月23日大暑巧遇虎爺生日，是千載難逢的求財機會，命理專家楊登嵙分享祭拜虎爺的眉角，想求財運旺事業的話，記得換錢水、求錢母。

🟡拜虎爺求財運、事業運：

📍換錢水、求錢母
首先拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好。

接著到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺神龕旁，常可看到一個小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞3圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶。

若之後心願達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元）。

📍聚寶盆放名片
在虎爺神龕旁，可看到一個聚寶盆或紅盤子，用來讓信徒放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。

📍摸虎爺聚財氣
關於虎爺的俗諺有「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候可唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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