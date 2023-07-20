中美關係緊張！供應鏈移轉增商機 對泰國、印度出口額破紀錄
我國出口額疲軟，疫情後經濟衰退，全球經貿成長遇到通貨膨脹、俄烏戰爭和中美問題影響，今年上半年我國對新南向18國出口呈衰退狀況，只有對泰國和印度的出口額創新高。受惠於資通產品及電子零組件成長動能佳，加上電子零組件供應鏈移轉挹注，對泰國及印度出口均創歷年同期新高，分別逆勢上揚16%及12.4%。
國際中心賴正琳／綜合報導
財政部統計處指出，我國對新南向18 國出口414億美元，年減17.1%，占我總出口比重 2 成。其中對孟加拉受礦產品輸出劇減拖累，減逾5成最為疲軟；對柬埔寨因紡織品、對越南因塑橡膠及其製品、化學品及紡織品等需求減弱，對菲律賓因礦產品、電子零組件外銷受阻，跌幅均在 3 成上 下；對澳大利亞亦受礦產品、基本金屬及其製品價跌量縮影響，年減 20.3%；另外對馬來西亞(資通與視聽產品及礦產品)、新加坡(電子零組件及 礦產品)、印尼(化學品及紡織品)出口皆呈衰退，分別減少16.4%、15.7% 及12.3%。惟對泰國因資通與視聽產品、電子零組件成長動能佳，對印度受電子零組件供應鍊移轉之挹注，出口值齊創歷年同期新高，分別逆勢 上揚16.0%、12.4%。
財政部統計處表示，全球經貿成長受制於通膨、升息帶來的負面效應，又有俄烏戰事膠著、美中科技爭端等不確定性潛存，我國出口業仍將承受壓力，只有高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興應用商機持續推展，終端產品晶片含量提高，且隨庫存水位漸次降低，加以科技新品備貨及步入營運旺季，我國下半年出口動能有望較上半年好轉。