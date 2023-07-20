徐懷鈺成名曲竟是被別人淘汰的 吐心裡話「能懂被剩下的感覺嗎」
徐懷鈺日前宣布即將在今年10月7日首度站上台北小巨蛋舞台，舉行「倒數3秒」演唱會，今（20）日在台北舉辦記者會，受訪時，徐懷鈺分享其實她的成名曲〈我是女生〉，起初是別的歌手淘汰的歌。徐懷鈺談到演唱會嘉賓人選，每個都想請，媒體問她想挑誰，她立即直言：「我怎麼能挑，你們了解被剩下來的感覺嗎？」
記者吳雨婕/台北報導
徐懷鈺攻蛋演唱會明天中午12點賣票，她笑說沒有期待門票一開賣就秒殺，「很多人都會期待秒殺，但沒有的時候會哭，所以慢慢賣比較好，我心態很正確。」她表示沒有賣票壓力，但準備演唱會有壓力，歌單已經大致定下，橋段也有初步規畫。
談到嘉賓人選，徐懷鈺提到，每個都想請，「但我看到每個行程都傻眼，我怎麼能挑，我也曾經被挑過，你們了解被剩下來的感覺嗎？」似乎暗指在大陸綜藝節目《浪姐3》的遭遇。徐懷鈺話鋒一轉，又說：「剩下來也不會是差的，〈我是女生〉其實是一個女歌手要的，被退掉，到了我手上就變成我的成名曲，剩下來的東西沒有不好，要看懂不懂的欣賞，它是適合我的，我就是命中那個女孩。」
對於第一次站上台北小巨蛋舞台，徐懷鈺感激的說：「謝謝大家的支持，如果沒有你們，IG就不會有藍勾勾，也不會有之後跟歌迷相約大巨蛋的決定，我們先在小巨蛋見，然後如果大家想在大巨蛋見面，我們先到高雄巨蛋好嗎？」
被問到是否想到開唱，徐懷鈺驚呼：「先把這一場做好！繞一輪完了，應該大巨蛋也OK了，我期待某個師兄、師姐是第一個進去唱的人，這樣他就會是我的榜樣。」