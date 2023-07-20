館長百萬粉專消失2小時「火速復活」！業內曝：是名人有可能
網紅「館長」陳之漢經營10年的臉書粉絲團「飆捍」，目前擁有145萬人追蹤，前（18）日深夜陳之漢表示粉專無預警被關閉，讓他相當難過，他在直播中影射是「國家機器」介入；但短短約2小時後，昨（19）日凌晨就發文說粉專救回來了，從關閉到復權的速度相當快，被人懷疑是自導自演。館長也不隱藏，直接在臉書上貼文「感謝fb公司以及網友們、粉絲們幫忙救回來了」。《NOWnews》向Meta台灣官方求證， 但尚未取得回覆。業內人士則認為，因為館長算是頗有名氣的名人，可以這麼快取回權限應是有可能。
記者周淑萍/綜合報導
館長7月18日在自己的YouTube社群提到，「148萬10年的粉絲團 716之後徹底消失，沒有通知完全被抹殺在網路上，真的很難過畢竟很多值得紀念的照片都在上面。」所幸，火速搶救回來，不料，因處理速度這麼快被懷疑是自導自演。館長7月19日凌晨於粉專自己發文澄清，「感謝fb公司以及網友們粉絲們幫忙，救回來了」。
至於是否能在短短幾小時內快速恢復權限？《NOWnews》同步詢問社群達人，相關專家認為不無可能，因為館長是知名人物。國際知名的大型公關公司則認為，臉書的複查機制沒有公開流程，但由於是跨國協做，雖然兩小時作業感覺有難度，但也不排除因為館長算是名人，而讓facebook優先進行排查，避免誤會延燒，這點是有可能的。《NOWnews》亦同步向Meta台灣官方求證， 但尚未有任何回應。