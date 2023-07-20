隋棠為Me too淚崩 嚴肅談「性騷擾加害者」：講不出好話
隋棠今（20）日出席時尚品牌旗艦店開幕活動，近日演藝圈Me too運動盛行，隋棠不捨落淚：「每個人講話要謹慎，必須思考講出來的字句對受害者的影響是什麼，受害者必須放在最重要的位置，即使這些人我們很熟悉，我絕不會落井下石，但講不出好話，當受害人沒說原諒，旁觀者的一句加油，可能在受害者耳朵裡是加重傷害，只有受害者有立場說原諒。」
記者羅凌筠/台北報導
隋棠用字斟酌謹慎，她坦言內心非常掙扎，因為圈內人都認識、都合作過，就像是親近的朋友或家人發生這樣的事情，「你知道這是不對的，帶給很多人創傷。」隋棠鼓勵Me too運動繼續下去，「就這件事，我鼓勵大家說，這是Me too的本質，說出來就是給傷口機會癒合。」對於很多受害者被網路留言傷害，被質疑為何事發當下不說，隋棠非常心疼，也表示國外都有研究，受害者有勇氣說出來的時間，平均都是十幾年過後起跳。
隋棠被問到看到黃子佼2萬字自白文了嗎？她表示黃子佼對於她而言「真的是朋友」、「敬重的前輩」，那篇文章帶給她的感覺就是「佼哥在整理自己的思緒」，被問到對於黃子佼被控性騷擾震驚嗎？她說「當然」，這段期間與黃子佼聯絡過嗎？隋棠說：「還沒有做好準備。」被問到有沒有關心孟耿如？她搖頭回應，「她應該真的是我最心疼的人。」
※【NOWnews 今日新聞
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