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李玟二姊現身警局！本人駁斥律師陪同　罕見動怒：對亡者太不尊重

▲李玟（左）和二姊李思林感情非常好。（圖／翻攝自李思林臉書）
▲李玟（左）和二姊李思林感情非常好。（圖／翻攝自李思林臉書）

記者楊穎軒、吳雨婕／綜合報導

國際天后李玟（CoCo）5日不敵憂鬱症輕生過世，享年48歲，近日家屬都在忙月底舉行的告別式，李玟二姊李思林昨（19）日現身警察局辦事，《NOWnews今日新聞》詢問原因，她似乎不滿跟拍的港媒妄加揣測，動怒反問：「你認為我去哪裡幹什麼呢？」

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▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲▼李玟一生燦爛、精彩。（圖／翻攝自李玟臉書）
據港媒《Topick》報導，李思林昨天下午約3點多，被拍到與一群疑似律師團隊步出北角警署，記者上前關心，她有禮貌地回應：「有事要辦，不方便做訪問。」報導形容李思林神情從容，看似不想讓外界擔心。

然而，《NOWnews今日新聞》今天詢問李思林赴警局一事，她非常生氣，「香港那麼多警局我不去，偏要選在殯儀館對面，你認為我去哪裡幹什麼呢？警察有責任維持公眾秩序，那個警局在殯儀館對面，你認為哪些是律師還是警察呢？」看似對港媒把警察寫成律師相當火大，直言這種報導太不負責任，「簡直希望我們家破人亡以外還要被利用做笑柄，對亡者太不尊重了！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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