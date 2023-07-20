轟陳瑩餵稿捏造不倫　Kolas稱告好告滿「攻聖母峰要裝備齊全」

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Kolas說，週刊內可靠消息來源證實，的確是由陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，高層派給政治組撰寫。記者依據有限的對話內容，僅引用「李妻訴狀」與匿名「知情人士」的片面詮釋，就能寫出大篇幅報導的登山神話，製造假新聞。卻連一次都沒有向對話的當事人查證，更令人不敢置信的是，《鏡週刊》還無中生有寫自己任意點選總統府辦公室，逼人搬離以占用其辦公空間，「記者連打個電話向府查證都不願意？還是有人假府之名刻意潑糞？」
Kolas表示，陳瑩與傅崐萁同框已不是新聞。花蓮縣長選舉後期，距離投票日僅剩22天，陳瑩、傅崐萁兩人於去年11月4日陪同國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚，刻意前往她的部落（花蓮縣玉里鎮樂合部落活動中心），說要解決土地問題云云，此外兩人在她家正前方10公尺的社區活動中心主持土地協調會，更為國民黨縣長候選人徐榛蔚造勢。讓部落選民看傻。
Kolas強調，自己從未要爭取參選立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊從沒停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期為今年6月28日，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選立委的同一天。根據所有看不下去的「知情人士」向她通報，確認這是一個早在5月就有計畫摧毀Kolas的爆料，並列出時間序。
最後Kolas說，自己的隱私，成為財團賺錢的商品、成為政客的競選文宣，一場選舉，泯滅人性，他已提告陳瑩公然誹謗與損害賠償，自己會告好告滿，最後更向黨內同志喊話，「想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難。」