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賴清德將出訪巴拉圭　前10次我國副總統過境美國一次看

▲副總統賴清德將出訪巴拉圭共和國參加總統當選人潘尼亞就職典禮。（圖／中央社）
▲副總統賴清德將出訪巴拉圭共和國參加總統當選人潘尼亞就職典禮。（圖／中央社）

記者邱新博／台北報導

總統府17日宣布，將由蔡英文總統指派副總統賴清德為特使，8月將率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。外交部次長俞大㵢也說，副總統過境美國，他已經辦理過10次，這次是第11次，中國沒有理由造成新的困擾。《NOWnews今日新聞》也特別整理前10次副總統出訪過境美國時間，每一次都是前往我國於中南美洲的邦交國，但有多國目前都已經斷交。

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前10次我國副總統出訪過境美國，要回溯至2000年10月，前副總統呂秀蓮出訪薩爾瓦多、宏都拉斯、貝里斯與瓜地馬拉，去程過境洛杉磯，回程過境邁阿密；當時時任AIT主席卜睿哲全程陪同呂在洛杉磯的行程，甚至陪同飛往邁阿密。呂秀蓮也是出訪過境美國最多次的副總統，前10次出訪中佔了6次。

2002年1月，呂秀蓮再度出訪薩爾瓦多、宏都拉斯、貝里斯來回分別停留紐約與洛杉磯；2003年8月中旬，呂秀蓮出訪巴拿馬與巴拉圭，來回經過洛杉磯、西雅圖、夏威夷；2004年5月，呂秀蓮出訪薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉，過境拉斯維加斯與舊金山，同年也遇上中國通過反分裂國家法，引來中國僑民在呂下榻的飯店外面抗議，發生隨行立委與中國僑民嗆聲的狀況；也因為尊重美國舉行8大工業國會議，希望她不要過境東岸。


2005年3月，呂秀蓮率團前往中美洲友邦薩爾瓦多與瓜地馬拉，去返過境美國休士頓與邁阿密兩地，也首次造訪美國太空總署（NASA）。

2007年，呂秀蓮最後一次出訪友邦赴巴拉圭、多明尼加、尼加拉瓜，來回經過舊金山與洛杉磯，呂秀蓮也在舊金山期間，與時任參議院外交委員會主席會晤，討論當時進行的台灣加入聯合國公投議題。

2011年，擔任前總統馬英九副手的蕭萬長率團訪問巴拉圭與巴拿馬，途中經過洛杉磯；2012年，時任副總統改由吳敦義擔任，出訪多明尼加總統的就職典禮，並順道拜訪貝里斯，去回程經過紐約與洛杉磯。

2016年台灣進行政黨輪替，該年520就職後，時任副總統陳建仁出訪多明尼加，來回均經過紐約。再下一次出訪則由現任副總統賴清德出訪宏都拉斯，參加宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮。

綜合以上，我國總統副總統出訪「過境美國」，歷來均為出訪中南美洲邦交國「順道」過境美國，但近年我國對外邦交頻頻遭遇對岸挑戰，中南美洲邦交國目前僅剩瓜地馬拉、貝里斯以及巴拉圭。哥斯大黎加、薩爾瓦多、多明尼加、巴拿馬均已經斷交，我國更需把握加強與僅剩的中南美洲友邦關係，防止3國外交轉向中國。

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