賴清德將出訪巴拉圭　前10次我國副總統過境美國一次看

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2002年1月，呂秀蓮再度出訪薩爾瓦多、宏都拉斯、貝里斯來回分別停留紐約與洛杉磯；2003年8月中旬，呂秀蓮出訪巴拿馬與巴拉圭，來回經過洛杉磯、西雅圖、夏威夷；2004年5月，呂秀蓮出訪薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉，過境拉斯維加斯與舊金山，同年也遇上中國通過反分裂國家法，引來中國僑民在呂下榻的飯店外面抗議，發生隨行立委與中國僑民嗆聲的狀況；也因為尊重美國舉行8大工業國會議，希望她不要過境東岸。
2005年3月，呂秀蓮率團前往中美洲友邦薩爾瓦多與瓜地馬拉，去返過境美國休士頓與邁阿密兩地，也首次造訪美國太空總署（NASA）。
2007年，呂秀蓮最後一次出訪友邦赴巴拉圭、多明尼加、尼加拉瓜，來回經過舊金山與洛杉磯，呂秀蓮也在舊金山期間，與時任參議院外交委員會主席會晤，討論當時進行的台灣加入聯合國公投議題。
2011年，擔任前總統馬英九副手的蕭萬長率團訪問巴拉圭與巴拿馬，途中經過洛杉磯；2012年，時任副總統改由吳敦義擔任，出訪多明尼加總統的就職典禮，並順道拜訪貝里斯，去回程經過紐約與洛杉磯。
2016年台灣進行政黨輪替，該年520就職後，時任副總統陳建仁出訪多明尼加，來回均經過紐約。再下一次出訪則由現任副總統賴清德出訪宏都拉斯，參加宏都拉斯總統卡蕬楚的就職典禮。
綜合以上，我國總統副總統出訪「過境美國」，歷來均為出訪中南美洲邦交國「順道」過境美國，但近年我國對外邦交頻頻遭遇對岸挑戰，中南美洲邦交國目前僅剩瓜地馬拉、貝里斯以及巴拉圭。哥斯大黎加、薩爾瓦多、多明尼加、巴拿馬均已經斷交，我國更需把握加強與僅剩的中南美洲友邦關係，防止3國外交轉向中國。