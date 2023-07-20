台積電Q2毛利率54.1%優於預期 每股賺7.01元
台積電今（20）日公布2023年第二季財務報告，台積電第二季營收為156.8億美元，季減6.2%，年減13.7%。若以新台幣計算，第二季合併營收約新台幣4808.4億元，季減5.5%、年減10%。單季毛利率為54.1%，超越原本財測目標的52%到54%之間。單季稅後純益約新台幣1818億元，每股盈餘為新台幣 7.01元。
記者許家禎／台北報導
台積電財務長暨發言人、副總經理黃仁昭表示，公司2023年第二季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整，第二季合併營收約新台幣4808.4億元，與去年同期相較年減10.0%，稅後純益與每股盈餘皆減少了23.3%。與前一季相較2023年第二季營收減少了5.5%，稅後純益則減少了12.2%。
若以美金計算，2023 年第二季營收為156.8億元，較去年同期減少了13.7%，較前一季則減少了6.2%。2023年第二季毛利率為54.1%，超越財測高標。營業利益率為42.0%，至於稅後純益率則為37.8%。
台積電5奈米製程出貨佔公司2023年第二季晶圓銷售金額的30%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。總體而言，先進製程包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的53%。