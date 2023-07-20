入住燕巢「吹狗螺渡假村」　陳其邁盼落實動保理念

一年一度的高雄市燕巢動保關愛園區的「吹狗螺」系列活動，今年暑假以「動物體驗與互動」為主題，變身為「吹狗螺渡假村」，市長陳其邁今(20)日前往參訪、與汪喵互動，並體驗入住大飯店，希望透過動物渡假村的概念，提倡大眾從認識到認養，教導大小朋友更加認識動物保護、了解流浪犬的點滴一切，讓所有浪浪都能有個溫暖的家。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，陳其邁今天上午與高雄市議會議長康裕成特地穿上專屬工作圍裙，和長輩們一起學做人和寵物都可食用的雞肉丸，過程中笑聲不斷。陳其邁接著體驗了度假村最熱門的洗狗狗課，洗完狗狗後，陳其邁也來到度假村的「吹狗螺大飯店」辦理入住，原本只提供浪浪居住，此次特別闢出住宿體驗區，讓民眾理解、進而想像與毛孩共同生活的畫面。
吹狗螺渡假村這次以快閃型態，將在燕巢動保關愛園區「營業」到7月23日，有興趣的民眾要把握時間，部分課程開放現場報名，渡假村每日最新訊息、花絮與活動懶人包，歡迎大家到動保處的FB「高雄市動物保護粉絲團」同步互動。
為增加動保量能，陳其邁也強調，市府以府級委員會形式，提升動保相關政策規劃與協調，而各界關注的「寵物生命紀念法規草案」正草擬中，盼在下會期提送議會審議，市府也籌編預算增加動保人力，期有效保障動物生命權，從出生到死亡，獲得完整的照顧。
農業局副局長王正一也指出，這次的吹狗螺度假村，是動保處首度嘗試在暑假推出帶狀活動，以「動物體驗與互動」作為主軸，設定「吹狗螺大飯店」、「食毛森旅」和「狗貓G.O.」等三個元素。可以入住飯店放空、參加汪星人語課，還有和浪浪書僮一起聽故事和獸醫師體驗等，活動多元有趣，適合0到100歲的朋友來參加。