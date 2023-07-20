台積電Q3營收估值出爐！二度下修全年營收 衰退擴大至10%
台積電今（20）日法說會登場，展望第三季，預期合併營收介於167至175億美元，約略比市場預估的低。而若以新台幣兌美元30.8基礎上，預期毛利率介於51.5至53.5%，營益率介於38至40%，其中毛利率低於第二季的54.1%。至於外界先前預估可能下修全年展望，今日也確定二次下修全年美元營收，認為衰退幅度將從衰退1到6%擴大到10%。
記者許家禎／台北報導
台積電今日公布2023年第二季財務報告，台積電第二季營收為156.8億美元，季減6.2%，年減13.7%。若以新台幣計算，第二季合併營收約新台幣4808.4億元，季減5.5%、年減10%。單季毛利率為54.1%，超越原本財測目標的52%到54%之間。單季稅後純益約新台幣1818億元，每股盈餘為新台幣 7.01元。
時序進入第三季，台積電財務長暨發言人、副總經理黃仁昭表示，台積電預期公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。
根據對當前業務狀況的評估，台積電2023年第三季的合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，約季增6.5%至11.6%，約略較市場預期的低。若以新台幣30.8元兌1美元匯率假設，而毛利率預計介於51.5%到53.5%之間，比第二季的54.1%還低，主要是3奈米量產初期的關係，至於營業利益率則預計介於38%到40%之間。
而原本台積電在之前法說會上下修全年美元營收預估，從原本估計的微幅成長，降為減少1至6%，但今天又再度下修全年美元營收，認為衰退幅度將擴大到10%。
另外，台積電上次法說會表示，預期今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4到6%，其中晶圓代工產業產值將衰退約7到9%，但今日總裁魏哲家表示，第3季來自AI需求增加仍不能完全彌補當前庫存調整的狀況，預期今年晶圓代工產值將衰退15到17%。