T1／林信寬、高錦瑋和台啤雲豹簽複數年約 內涵「多元激勵獎金」
台啤雲豹隊今（20）日舉辦新秀加盟記者會，狀元林信寬和榜眼高錦瑋確定和球隊簽約，兩人各自選擇了12號和5號，而球隊方面也透露了一些合約的細節，球隊相信會給出匹配他們身價的薪水，同時鼓勵他們多爭取上場時間以及自己的發揮空間。
記者黃建霖/臺北報導
據了解，兩人的合約都確定是複數年，而且其中有許多激勵獎金，雲豹執行長張建偉表示，「他們蠻積極的和我們爭取出場時間，所以合約會根據他們的上場時間和表現，有所調整。這是球員自己提出來的，我認為這展現了他們的積極性和有抱負的心態。」
關於激勵獎金的部分，張建偉直言給的方式非常多元，雖然不確定和去年職籃狀元比起來差多少，但他信心雲豹方面給的絕對不輸，「我相信一定有付到能匹配他們（身價）的薪水。」
雲豹相信兩人能成為球隊的基石，因此願意給出資源來培育，張建偉說：「很高興能夠歡迎林信寬和高錦加入台啤雲豹，他們在球場上的拚勁，讓我印象深刻更相信兩人未能夠成球隊的核心球員，甚至代表中華隊出賽，同時，還要感謝兩位球員的家人，他們是球員們的最堅實後盾更，為他們籃球生涯提供了無限支持。」
而顏行書更是直言，林信寬和高錦瑋是球隊未來世代的「三大支柱」之二，至於剩下那一名球員會是誰？是本土還是洋將？他神祕的不願多透露，只表示在確定後會和大家分享。