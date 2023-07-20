戴愛玲與于子育「私下關係」曝光！雙方父母竟是青梅竹馬
戴愛玲推出全新專輯《巴古慕 PAQEMUC》，今（20）日舉辦發片記者會，驚喜的是，同為「排灣族公主」的實力派演員于子育也前來義氣相挺，兩人除了同樣是屏東排灣族，還驚喜發現彼此的父母竟是青梅竹馬。于子育最後也代華納音樂為身為「公主」的戴愛玲送上遠從屏東故鄉而來的頭目琉璃珠胸飾，這也是來自戴愛玲母親親手委託，象徵對戴愛玲的愛與支持。
記者吳雨婕/台北報導
戴愛玲最近除了忙著專輯的事情，還要忙碌演唱會，她笑說一忙就忘記吃東西，導致胃變小許多，還跟同事一起分食，被問到現在幾公斤，她表示：「沒有在量幾公斤，但我每天都會照鏡子檢視自己的身材，量體重會有壓力！」戴愛玲透露，現在每天早上都還有在跑步，已經維持了3個月。
戴愛玲先前透露曾遇到大學生搭訕，聊到感情狀況，她回答：「現在很忙，幾乎沒有時間交朋友。」戴愛玲表示，許多周邊的工作人員都覺得她有男朋友了，但她其實真的沒有。她強調現在重心放在自己身上，「現在懂的愛自己、變漂亮，好身材只能自己欣賞，當然有人表達喜歡，但沒有來電感。」
今天記者會上也迎來驚喜嘉賓于子育，同樣來自屏東排灣族的于子育，對於戴愛玲印象即是她渾厚有力的實力派唱功，兩人有著許多共同朋友之外，私下關係更有著不為人知的巧合，于子育笑說：「其實我們兩個的關係我們一開始也不知道，是因為我們有一些共同朋友，然後有次聚會聊天聊到，說到我們都是排灣族，聊到我們家鄉都是屏東春日鄉，也剛好我其實跟愛玲一樣也是排灣族公主，而且我們的爸媽是青梅竹馬！」戴愛玲則說道：「我們雖然沒有合作過，但很有緣分！去年子育有主演一部劇《她和她的她》，我為這部劇演唱片尾曲〈我的她〉，應該也算是一種合作，希望未來有更多機會！」