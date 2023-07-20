台南美食小卷米粉百家爭鳴 4年菜鳥店獲日本美食雜誌專刊報導

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日本發行的「地球の歩き方」雜誌專門報導世界各國、各地區的地方小吃美食，讓日人出國方便攜帶探索當地的美食，「地球の歩き方」於今年2月至4月派記者到台南尋找美食店採訪，孫家小卷米粉與同於安平區的周氏蝦捲、安平同記豆花與永泰興蜜餞於今年7月以專刊方式特別介紹的台南美食。
安平孫家小卷米粉由安平區建平里民孫君毅與吳慶芬夫妻倆共同經營，孫君毅原本在工廠上班，因左手手掌在上班時不慎被機械切斷，因而離開工廠自行創業，因妻子吳慶芬喜歡吃小卷米粉，夫妻倆到處品嚐各家的口感，在家實際烹煮並提供給鄰居品嚐再調整改善，經過2年的努力研究，才成為受到日本雜誌認定的小吃美食。
孫群毅說，他們夫妻倆從餐飲外行人變成內行人，最主要是肯學習。他本身因手部受傷，吃了許多抗生素，身體體質受改變，無法接受加工過的調味料或食品，僅能吃原汁、原味的，所以熬製的湯頭是採用新鮮的水果、蔬菜，再加上鹽調味而已，連醬汁、胡椒粉也是以天然為主，沒有其他添加物。主要食材小卷是採用遠洋漁船捕獲來的「透抽」，米粉是採用純米的粗米粉，如此反覆實驗，品質逐漸穩定才受到顧客不斷好評。
孫毅君、吳慶芬夫妻倆對於經營僅4年的菜鳥店小心呵護、認真經營，他們認為能獲得顧客的肯定及日本美食雜誌的報導是種榮耀，也希望有更多的民眾喜愛他們用心烹煮的小卷米粉，讓天然美食帶給大家濃濃的「幸福感」。