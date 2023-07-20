FORMOSA SEXY舞蹈太性感！ 嘎嘎遭爆「跟啦啦隊要電話」真相曝光
音樂實境選秀節目《音樂主理人》第四集「禁忌的愛」戰火相當激烈，這次的主題各組分別要創作出「球隊之歌」、「啦啦隊應援曲」與「MVP之歌」，P.LEAGUE+職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」來到現場帶來性感舞蹈，讓全場暴動，主持人陶晶瑩問道：「妳們有沒有被我們的選手要電話跟加LINE？」隊長笑回：「唯一一個有我們聯絡方式的就只有嘎嘎（潘俊佳）！」立刻掀起轟動，嘎嘎也急忙解釋原因：「因為她們剛剛表演的單曲是我幫她們配唱的。」
記者郭佩蓉/綜合報導
本集《音樂主理人》飛行導師由呂士軒，閻奕格，李友廷擔任，此外還特地邀來職業籃球聯盟會長錢薇娟、職籃球隊CEO和啦啦隊FORMOSA SEXY來擔任陪審團投票，主持人陶晶瑩賽前對選手們喊話：「今天的比賽會淘汰非常多人喔，請你們把握機會，我們不想失去你！」
本集續接「禁忌的愛」的主題，由JINBO、喬琳、$ORRY’O與秦宇子、7LING、A.F對決，陶晶瑩還開玩笑說：「這主題對他們來說應該很好寫吧，因為台上的人看起來都好禁忌喔！」被問到開會時有沒有吵架？A.F與秦宇子在台上相互抱怨起來，讓飛行導師呂士軒大呼：「好，不要為我吵架！」而第一組主題就是邪教禁忌的愛，讓李友廷忍不住大讚很像在看MV的感覺，並且也指出第二組讓他內心好像有什麼東西爆炸。
其中挑戰「啦啦隊應援曲」的組別分別是A組的NIO、JAS 、JOCELYN對戰B組的嘎嘎潘俊佳、翊庭及伊西，陪審團之一的FORMOSA SEXY在現場還帶來性感熱舞的啦啦隊應援舞蹈，曼妙的曲線隨著歌曲節奏不斷擺動讓全場暴動，大聲叫好，一曲舞畢後，陶晶瑩馬上提問：「妳們有沒有被我們的選手要電話跟加LINE？」隊長笑說：「唯一一個有我們聯絡方式的就只有嘎嘎！」陶晶瑩大喊：「為什麼？！」嘎嘎立馬跳出來解釋：「因為她們剛剛表演的單曲是我幫她們配唱的，沒有跟她們要聯絡方式啦！只是大家有互相追蹤而已。」