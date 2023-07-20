遠百寶慶店7/24熄燈！徐旭東親曝「百貨新樣貌」 打造新型態商場
西門町的遠百寶慶店是台北市首家百貨公司，至今已邁入第51個年頭，將在今年8月動工危老都更原地重建，預計7月24日正式熄燈，新商場預計要花上數年的時間落成，遠東集團董事長徐旭東也親自透露，寶慶店新賣場有望進駐電影院，並且商場規劃會為消費者帶來全新驚喜，將結合百貨公司、 mall、shopping center型態，運用緊鄰捷運的交通便利優勢，創造百貨新面貌。
記者鍾怡婷/綜合報導
西門町的遠百寶慶店將在24日營業至18:00正式熄燈，今（20）日遠東集團董事長徐旭東、總經理徐雪芳出席「感謝有您 微笑再見」記者會，向顧客說再見，徐旭東回想當年，百遠寶慶店初成立時，是全台灣最大的百貨公司，商場開幕時櫃位還有近3成擺不滿，經過努力後才有今日的樣貌。
遠百寶慶店改建後將帶來全新樣貌，徐旭東透露新大樓希望結合育樂，整天的時間都可以在商場裡渡過，雖然如今百貨商場越開越多，不過遠百寶慶店有多年的歷史回憶外，也有許多不能被取代的魅力，未來會運用觀光客人潮眾多的地理優勢，「商場規劃將會顧客帶來全新驚喜，結合百貨公司、 mall、shopping center型態」
當被問到未來招商的規劃時，徐旭東也提到百貨動工需要至少3至4年，但現在的時代變遷相當快，等到百貨落成時（市場）也會相當不一樣。最後也感性表示「面對遠百寶慶店動工改建，心情有一點沈重，但百貨、企業都一定要往前走，（現在的）地方太小了」。
遠百寶慶即日起至最後營業日7月24日18:00止，好康回饋倒數計時中，百貨服飾當日單筆滿3,500元送250元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。信用卡則祭出九大銀行全館當日刷滿5,500元送商品券100元、各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起。