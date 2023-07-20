估20年內每天將增48人失智！　友善照護環境、失智共融社會急需建立

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台灣失智人口逐年增加 估20年內每30分鐘就多1名根據世界衛生組織(WHO)2021年的報告顯示，全球失智者已超過5,500萬人，預計到2030年將增加至7,800萬人，到2050年更將達到1.39億人。在台灣，失智人口也逐年增加，2022年底已達32萬人，佔總人口數的1.37%。預估在未來的20年內，每天將有近48人罹患失智症，每30分鐘就增加1位失智症患者；這些數據說明，失智症已經成為台灣高齡化社會面臨的一個重要挑戰，我們需要儘早歸劃失智照護及其友善共融的社會環境。
失智症防治照護政策綱領 建立失智友善共融社會為了因應這個全球性的挑戰，衛生福利部於2013年發布了「失智症防治照護政策綱領」，使台灣成為全球第13個、亞洲第2個制定國家級失智症政策的國家。國衛院高齡研究中心則持續致力於失智症預防、治療和照護等相關研究，透過推廣活動提高大眾對失智症的認識和了解，以期達到最佳實踐。
高齡研究中心主任司徒惠康院長指出，建立友善照護環境和推動失智友善共融社會需要我們共同努力。唯有提高公眾對失智症的認識和了解，才能減少對失智症的偏見和歧視；加強對照護人員的培訓和支持，才能確保他們能夠提供專業且溫暖的照顧服務。同時，我們也需要建立更多的支持網絡和社區資源，為失智症患者和家庭提供全方位的支援。
從3方面延緩與改善老化問題 導入AI科技應用另外，針對失智症研究的實務應用方面，高齡研究中心許志成執行長也於報告中提出，高齡研究中心自成立以來，一直致力於推動與高齡福祉和長期照護相關的研究和發展，藉由具創新策略且有開發臨床應用潛力的研究，從預防、早期診斷、與介入治療三方面來達到延緩與改善老化相關問題之目的，其中「全面性的失智症處置」特別是研究的重點。
一方面透過轉譯醫學的基礎，繼而導入AI科技應用，發展失智症的創新社區照顧模式；另一方面針對失智症合併精神行為問題症狀(BPSD)研擬因應介入方案，以及推廣家庭照顧者支持課程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58554
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