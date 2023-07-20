崑山科大公廣系友創業餐飲品牌獲經濟部綠色盒餐優選

第2屆經濟部綠色盒餐徵選活動優選，今年的主題為「綠色盒餐」，鼓勵業者運用在地食材，選用環保材質或經洗滌消毒可重複盛裝的循環餐具進行盒餐設計及服務，推動餐飲產業朝綠色永續發展，其中台南市共有5家業者、7項商品入選，崑山科大公廣系友鐘啟榮和林建穎共同創辦餐飲品牌「禾氣合秝」分別以「香煎豬排餐盒」及「台南特色刈包餐盒」獲得循環組及一般組優選盒餐。
記者張振興/台南報導
「禾氣合秝」創辦人林建穎表示，品牌選用在地食材製作特色料理，在去年疫情驅使下推出外帶餐盒，大受好評，卻也觀察到因外帶餐盒產生的垃圾量問題，目前仍是各家業者待努力的經營課題。
共同創辦人鐘啓榮說，為增加循環餐盒使用意願及便利程度，也與好盒器、Loopick循拾等循環餐盒業者合作，兩家業者的循環餐盒清洗皆經過SGS檢驗合格，也讓消費者在用餐上更有保障。鐘啓榮的哥哥鐘啓文為品牌的幕後負責人，鐘啟文表示，為落實環境永續，在與夥伴的共識下採購304不鏽鋼的循環容器，盛裝餐食外送到機關學校及一般民間單位。
崑山科大公廣系主任何性東表示，該系鼓勵學生就學時觀察社會脈動、落實專業素養，讓學生畢業後能發揮創意，善用行銷專業在各行各業發光發熱，他肯定系友鐘啟榮和林建穎的實力，能將所學實際應用於「禾氣合秝」的創業過程，持續為社會盡一份心力，也恭喜他們獲選「綠色盒餐徵選活動」優選。