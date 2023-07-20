COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》　喝爆3款聯名飲品再拿限定酷東西

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玩火新進化 「鳳椰玩火」新登場
COMEBUY今年邁向第二十一年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今年趁著八月夏天與《崩壞：星穹鐵道》宇宙聯名推出新品「鳳椰玩火」，及升級新組合「玩火搖果樂」，再搭上原本經典的風味茶「玩火」，三款飲品就要讓愛喝茶又喜歡層次口感的粉絲上癮。
「鳳椰玩火」是COMEBUY今年特別再推出第二支新品，使用原經典「玩火」新鮮現泡煎茶，混拼烏龍茶現萃而成，其茶香清爽回甘並帶有百香果、芒果等熱帶水果風味，再以玩火獨家黃金混搭茶湯結合飽滿鳳梨的酸甜果露，加上口感爽脆的椰果，整杯飲料風味酸甜和諧外，並帶有多層次的豐富口感。另外因應市場掀起的加料風潮，「玩火搖果樂」喝得到好喝茶湯，更能一杯吃到珍珠、椰果及荔枝凍，絕對是夏天消暑又滿足的全新選擇！
崩壞：星穹鐵道 願此行終抵COMEBUY
由HoYoverse最新推出的銀河冒險RPG遊戲，於2023年4月登陸上線。玩家將可乘坐「星穹列車」體驗銀河間光怪陸離的奇幻景色，冒險和刺激構成了旅途的主要旋律。COMEBUY特別選在這個夏天一起攜手合作，就要推薦粉絲喝最火的飲品、玩最火的遊戲。除共同推出三款爆紅角色聯名飲品「卡芙卡˙玩火、刃˙鳳椰玩火、銀狼˙玩火搖果樂」，整個八月規劃系列活動，讓粉絲喝現萃果茶，拿限量虛寶及紀念週邊。
其中全新聯名飲品「刃˙鳳椰玩火」，是本次最受矚目的新品風味飲料，許多粉絲早已期待不已，為讓大家能提早喝到絕無僅有的夏天風味，將於「2023漫畫博覽會」現身《崩壞：星穹鐵道》展區，凡於112年7月27日至7月31日期間，只要玩家參與現場集點活動完成後，每日下午四點將提供100杯「刃˙鳳椰玩火」給完成任務的粉絲。
檔期活動將於112年8月1日(二)至8月31日(四)正式展開，主活動「宇宙補給站」要讓粉絲喝玩火系列飲品，更能帶回獨家限量虛寶卡、造型角色貼紙及杯墊。另外，為讓忠誠粉絲可以捕捉到主角(刃、卡芙卡與銀狼)身影，更分別於8月5日(六)西門漢中店及8月6日(日)高雄熱河店，兩店皆選在下午兩點舉辦「星際主題日」現場活動，除可看到心儀的Coser角色外，拍照打卡及互動挑戰成功，可隨機獲得珍藏好禮或聯名飲品兌換券外，其中更有COMEBUY獨家限量主題店明信片唷！
最後，當然要再來點實際優惠，回饋給支持的廣大粉絲，於112年8月1日(二)至8月20日(日)同時推出，限時20天「星際折扣碼」活動，現場出示《崩壞：星穹鐵道》遊戲id介面給COMEBUY門市人員確認後，即可享單筆購買「玩火系列飲品」乙杯折10元優惠，以上活動詳細辦法，請見八月COMEBUY官方粉絲團資訊公佈為主。
更多專業茶飲訊息請見：《COMEBUY》官網