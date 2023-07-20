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高分署駁二辦青年就業徵才 百家廠商參與提供上千職缺

▲高分署在駁二倉庫舉辦青年就業領航計畫徵才提供上千職缺，吸引眾多青年朋友前往參加（圖／高屏澎東分署提供）
▲高分署在駁二倉庫舉辦青年就業領航計畫徵才提供上千職缺，吸引眾多青年朋友前往參加（圖／高屏澎東分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部高屏澎東分署投資青年就業今(20)日在高雄知名景點駁二(B3、B4倉庫)舉辦「青年就業領航計畫」大型徵才活動，包括半導體業、製造業、旅宿餐飲業、批發零售業等，台灣典範半導體、長興材料、燁聯鋼鐵、高雄萬豪酒店、夏都國際飯店、王品集團等近百家廠商參加，提供上千個工作職缺。

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▲高分署就服員在徵才活動現場協助求職青年撰寫履歷（圖／高屏澎東分署提供）
▲高分署就服員在徵才活動現場協助求職青年撰寫履歷（圖／高屏澎東分署提供）
高分署分署長郭耿華表示，「青年就業領航計畫」是勞動部配合教育部所推動之計畫，鼓勵高中職應屆畢業生可以先就業再升學，藉由職場學習及探索，結合雇主提供工作崗位訓練，由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，以確立職涯發展方向，青年經過社會歷練後重返校園，更加清楚自己所追求的目標。該計畫提供青年每人每月1萬元津貼包含教育部就學、就業務訓練，及創業準備金、勞動部穩定就業津貼各5000元，以作為青年未來就學、就業或創業之用，最長發給36個月。


郭耿華說，為積極協助青年就業，勞動部彙整11個部會資源，推動「投資青年就業方案」第二期，以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為五大策略目標，推動48項措施，鼓勵青年朋友善加運用相關資源，釐清職涯方向，提升自己的職能以及職場競爭力，相信透過這個方案的協助，青年朋友的職涯一定可以走得更久遠、更開闊。


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