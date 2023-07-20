巷仔內／皮塔總理夢碎！誰為泰國民主困境買單？

為何皮塔遭暫停議員身份？「持有媒體股份」令他走上塔納通之路

▲泰國前進黨黨魁今（19）日再次挑戰總理大位，若無法獲參眾議院過半支持，拜相之路將告終。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國前進黨黨魁今（19）日再次挑戰總理大位，若無法獲參眾議院過半支持，拜相之路將告終。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在今年國會大選過後，有望成為打破過去近十年軍政府統治局面的民選總理，然而就在第二輪投票前夕，身陷「持有媒體股份」爭議的皮塔被憲法法庭宣布暫停眾議員身分。儘管泰國總理未必得擁有國會議員身份，但皮塔是否將走向「前輩」未來前進黨前黨魁他納通經歷過的類似命運，被認為是泰國民間是否會群起抗議的重要轉折。

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深受年輕世代支持的泰國前進黨，在今年大選中大勝並組成執政聯盟，然而在軍政府與保守勢力的阻擋下，皮塔不僅因持有媒體股份，被指違反選舉規定，並被暫時停止議員職務，前進黨更有機會面臨解散。

事實上，皮塔持有的媒體股份是從2006年去世的父親那裡繼承了電視台「iTV」 的股份，而且其持有的4.2萬股僅占iTV流通股的0.0035%，影響力幾乎可被視為沒有，《曼谷郵報》一篇文章中更形容，「即使是一個小孩子也會明白，皮塔不可能以任何方式直接從iTV的股份中獲利。」

值得一提的是，iTV的成立也與民主化過程以及政治角力有關，泰國在1992年發生「血腥五月」鎮壓，人民對民營電視的訴求急增，因此帶有「獨立」（independent）意味的「iTV」在1995年由報章和銀行出資成立，代表的是獨立於國營或軍方控制的電視台之外的頻道。

然而，iTV在因收視率下降、財政陷入危機後被為泰黨黨魁戴克辛·欽那瓦旗下公司收購，並被當作該黨宣傳機器，協助其贏下2001年的國會大選，直到2006年遭到政變後才失去總理寶座，同時iTV被沒收廣播許可，宣告於2007年停止播放，同年泰國憲法也明文列入禁止政客持有媒體股份條款。儘管公司目前仍以出租設備等業務存在，但已經不再是足以影響公眾的媒體。

此外，前進黨黨魁皮塔與該黨前身—未來前進黨及創黨人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）有著高度相似處，例如都擁有高知識份子、力圖改革的個人魅力，但都面臨被守舊派阻撓的挑戰。塔納通在2020年的大選被控訴違反個人過度捐款的法律而遭停止職務，該黨最終也被要求解散，如今皮塔的去向似乎重演三年前的這場守舊勢力的反撲，其廣大支持者與執政聯盟又會有什麼表現，將是決定未來泰國政局的重要轉折。

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