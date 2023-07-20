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怎麼判斷自己是不是容易出汗呢？在同個空間、環境溫度差不多的條件下，周遭的人沒有出汗，但你卻出汗的話，就比較你比一般人容易出汗，或是天氣不熱、沒有運動或穿過厚的大衣、卻莫名出汗，也需要注意。
頭部出汗
頭部過量出汗，常見於胃腸等消化系統，在暴飲暴食後消化不良或發炎的反應，此時可以用清淡飲食及吃幫助消化的酵素或藥物來緩解；若是老人及產後女性有頭汗過多的現象，則為新陳代謝較慢、免疫力較差的的情形。此外，兒童頭部出汗過多屬正常現象，家長可安心。
額頭出汗
若額頭時常出很多汗的人，通常也有失眠或高血壓的現象，建議民眾可至醫院檢查自己是否有甲狀腺分泌異常的狀況。
鼻子出汗
鼻子異常出汗者，通常也有胸悶、氣短、咳嗽等現象，這是肺氣不足或免疫力較低，平時需要多練深呼吸、多做運動、提升免疫力。
頸部出汗
脖子上的汗線不多，通常不太會出汗，所以脖子有大量出汗的情形，可能是內分泌失調的現象，建議至醫院做相關檢查。此外，避免熬夜，規律飲食及作息正常和適當調適壓力也可改善這方面的狀況。
胸口出汗
胸口異常出汗常見於腦力工作者和體內血液循環不順的人；前者通常因為用腦過度，也同時有精神倦怠、食慾不振、睡眠差、多夢等狀況，建議要適度運動及休息、補充睡眠。而後者是氧氣運輸不順暢，血液循環不良所導致的，建議多進行有氧運度及多泡半身浴可改善。
背部出汗
背部汗腺分布極少，背部大量出汗可能是身體極度疲勞的警訊，需要趕快紓壓放鬆和休息。此外，也可能是局部性多汗症導致，這是特定分支所形成的神經節，所造成的過度出汗。
手心、腳心出汗
有些人在情緒緊張或是激動、害怕的時候，手心或腳心容易出汗，是交感神經系統過度興奮造成。專家指出，這現象與遺傳有關，通常並不影響健康；但有些人在便祕、腹脹腹痛時，也會有手心、腳心發汗發熱的狀況，若能通便即可解除此症狀。
半身出汗
半身出汗可能有兩種情形；一種是身體的左半邊或右半邊出汗，另一種則是上半身或下半身出汗。在臨床上的病例發現，中風患者的初期徵兆之一為，身體一側出汗，尤其是不出汗的一側，可能是身體機能出現異常的現象，必須注意。
其他異常出汗
若在夏天的大太陽下或悶熱環境中，出現大量出汗、口渴、頭暈、胸悶、噁心、四肢無力、耳鳴、注意力不集中、體溫升高的情况，是屬於中暑的徵兆。 若白天只輕微活動就大量出汗，同時有容易感冒、身體虛弱等現象則是免疫力低下的現象；而夜間出汗，則有很多成因，例如：停經症候群、甲狀腺機能亢進等內分泌系統疾病或心血管疾病、睡眠呼吸中止症、胃食道逆流症及服藥後的現象，需抽血檢查才能夠確定病因與治療方式。
編輯 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天汗流越多越健康？人體出汗地圖告訴你 不同發汗部位代表的健康警訊