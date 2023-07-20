涉吸收缺錢士官兵發展組織、刺探軍情 扯鈴教練等5人羈押禁見
魯姓扯鈴教練被檢舉，涉利誘國軍現、退役人員發展組織、刺探軍情，昨遭檢調拘提到案，檢察官複訊後聲請羈押禁見魯男等5人。台北地院今（20）日開庭後，下午裁定魯男等5人羈押禁見。
記者潘千詩／台北報導
北院法官認為，依魯男等被告供述及卷內證據，足認魯等被告涉犯修正前《國家安全法》之為大陸地區發展組織罪，犯罪嫌疑重大，且所涉屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實或相當理由足認有逃亡、勾串、滅證之虞，並有羈押之必要，裁定魯姓被告、林姓被告、林姓被告、常姓被告、李姓被告羈押，並禁止接見、通信。
全案起因國防部接獲官兵檢舉，有士官兵遭營區附近的地下錢莊及當鋪業者追債，被追債的士官兵疑有蒐集營區公務機密或軍事秘密的舉動，經國防部主動報請檢調偵辦。
檢調掌握，魯男涉自2022年4月起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收6個軍事單位的士官兵意圖發展組織並伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉犯《國家安全法》等罪嫌。
魯男除涉入共諜案外，他還曾以「中華民國扯鈴聯盟」常務理事名義，以假募款真詐財手法，詐騙上千萬元，今年3月才被判處有罪定讞，但他未到案執行，遭北檢通緝。