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曾被封為「第二個Rain」！韓星青林大腸癌驟逝　享年僅37歲

▲韓星青林唱跳實力堅強，曾被喻為第二個Rain。（圖／翻攝自網路）
▲韓星青林唱跳實力堅強，曾被喻為第二個Rain。（圖／翻攝自網路）

記者江芷稜/綜合報導

韓國娛樂圈再傳憾事！曾被比喻為「第二個Rain」的唱跳歌手青林（本名韓青林），淡出螢光幕多年後，昨（19）日驚傳大腸癌過世，享年僅37歲，將於明日舉辦告別式。

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▲韓星青林長髮、單眼皮，與Rain頗為相似。（圖／翻攝自網路）
▲韓星青林長髮、單眼皮，與Rain頗為相似。（圖／翻攝自網路）
青林就讀韓國藝術大學，主修舞蹈相關科系，在全國舞蹈大賽表現出色，從高中時就被網羅為練習生。2004年他參與蘇志燮與林秀晶主演的《對不起，我愛你》出道，2009年轉型成歌手身分，陸續推出EP專輯《STEP》、《Show Up》，並出演了《Dream》、《媽媽的慾望》等戲劇，由於他的身材結實、舞蹈俐落，加上單眼皮、長髮造型，頗有翻版Rain的風格，被封為「第二個Rain」。

▲韓星青林2010年淡出演藝圈。（圖／翻攝自網路）
▲韓星青林2010年淡出演藝圈。（圖／翻攝自網路）
▲韓星青林（左）2020年出現在螢光幕上，成為機車銷售員。（圖／翻攝自RyuSeok YouTube頻道）
▲韓星青林（左）2020年出現在螢光幕上，成為機車銷售員。（圖／翻攝自RyuSeok YouTube頻道）
儘管外貌帥氣、舞蹈出色，出道就獲得裴勇俊、權相佑等前輩看好，不過，青林自2010年後就鮮少出現在螢光幕。最後一次出現在鏡頭前，是重機部落客RyuSeok於2020年拍攝重機影片時，邀請到擔任銷售員的他介紹哈雷機車，據悉，當時青林已婚，對於網友能認出他來，他心存感激，表示感謝大家還記得他。聽到青林驟逝的消息傳來，RyuSeok今日在影片留言哀悼，我聽到了悲傷的消息,，我希望你在離開的地方平安。安息」。

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