遠百寶慶拆除改建說再見 徐旭東感傷又期待：大家別走開
▲遠百「起家厝」寶慶店即將原地拆除改建，今（20）日舉辦感恩活動，遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳領軍向大家道聲感謝。（圖／記者許家禎攝，2023.7.20）
記者許家禎／台北報導
2023-07-20 17:03:42
遠百「起家厝」寶慶店即將原地拆除改建，最後營業日是下周一7月24日，晚上5點50分將舉辦熄燈儀式。今（20）日舉辦「感謝有您、微笑再見」活動，遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳領軍向大家道聲感謝。徐旭東回憶當年開幕時，其實沒有那麼多東西賣，而他整整花了半年時間解決「空櫃」問題，如今即將重建，心裡有點不捨，但又想趕快重建，並透露未來新的店將保有西門町的歷史脈絡，又有多元娛樂形式，要大家「Don’t go away」。
遠百寶慶「感謝有您、微笑再見」活動今日登場，一樓中庭擠得水洩不通，廠商代表資生堂董事長李國祥、滿心集團董事長李俊良、雲雀集團董事長佐藤拓男等都親臨現場，現場還有曾在寶慶店任職的退休員工、年資長達38年的媽媽，以及繼續接棒在職服務逾超過12年的女兒，雙雙向徐旭東與徐雪芳獻花表達感謝。
徐旭東回憶遠百寶慶店創辦時，父親、同時也是遠東集團創辦人徐有庠跟他說有「空櫃」問題，雖然打造百貨是當時最時髦的事，來的人很多，但那時候經濟沒有那麼發達，進口東西稅率更是高得嚇人，架上東西根本排不滿，約有2到3成的空缺，而他整整花了半年時間才解決這個問題。
談到未來寶慶店將是什麼樣的店？徐旭東說新大樓在敏感地區，靠近總統府，但又在擁有多元文化的西門町，所以一定得要有新鮮的感覺，未來新店將是Mix的型態，既是百貨又是mall且擁有國際化元素，更重要是讓大家可以一站式吃喝玩樂與休閒，同時不僅適合年輕人，更可以滿足一家大小。
徐旭東表示，做零售業要跟著潮流走，寶慶店重建的時間大概3年多，現在很難講說一定會做成什麼樣子，但可以確定的是多元與滿足各客層，「很有挑戰性，所以要更努力」。
遠百表示，現在百貨越開越多，因此寶慶店重新打造是很有挑戰性的，但市場到最後，競爭還是要看每個店的魅力，這裡地段佳，又有西門町的歷史，同時是觀光客的必訪之地有很大優勢，這些未來都將融入在新店中。