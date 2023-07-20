特企／數位行銷新紀元!「591社區專家」助力房仲獲客量增倍

社區專家來電量翻倍成長 吸引逾2萬房仲入駐
「591社區專家」功能上線至今，短短不到一年期間已經吸引七都超過2萬名房仲業者入駐，替潛在購屋族回答社區大小事，透過社區專家功能聯繫的買方人數成長超過3倍；此外，根據統計數據顯示，來電量方面也呈現翻倍成長，可見社區專家入駐，不僅能加強案件曝光度，更能有效提升來電量與帶看，增加成交機會。
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「591社區專家」最大的優勢就是增加曝光度，除了參與的社區享有一定優先曝光權之外，東森房屋新莊科達歐洲村加盟店業務主任謝依庭表示，由於社區專家功能規劃在頁面顯眼處，有看屋需求或有疑問的民眾即可快速點取並詢問，有助於房仲搶先與廣大買家建立關係，增加服務機會，使用社區專家前原先一周來電獲客量約3~5組，使用後一周都有逾10組，亦能提升整體交易效率。
此外，永義台中湖濱秀泰店資深業務陸露也指出，入駐社區專家後，透過591來電詢問社區資訊，甚至約時間現場看屋的買方明顯增加，鎖定的客群也更為精準，光是6月就帶來8組有效客戶，連同提升帶看人數大幅增加4~5組，效果顯著。
入駐社區專家 助於累積潛在客戶
隨著來電量、帶看量增加，成交量也自然跟著提升，永慶不動產台中公益美村加盟店店長朱鵬字表示，透過社區專家新功能確實有更多行銷曝光機會，樂見其成有更好的功能能夠幫助仲介銷售，藉此累積更多潛在的客戶，提升交易量。
此外，住商不動產中清捷運加盟店業務員劉倢希也分享，除了成交量有感增加之外，更重要的價值在於能擴大接觸買方與賣方，並主動出擊開始銷售歷程，尤其當帶看後若買方對社區不滿意，社區專家也可以提供其他合適的物件，甚至未來當屋主要換房時，也能委售給曾經服務過的房仲，創造更多的效益。
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