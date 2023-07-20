泰國台灣形象展開幕首日！AI智能技術交流、打造綠能科技

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受供應鏈重組與地緣政治影響，東協成為去中化企業搶灘的熱區。台灣形象展主辦單位經濟部國際貿易局與外貿協會，看好泰國在電動車、電子產業、電子印刷電路板(PCB)產業的巨大商機，今年特別邀請台灣電路板協會(TPCA)參與智慧製造論壇，以「5G專網及智造大未來：迎接工業4.0與ESG」為主題，與泰國業者分享台灣最新科技，並以實際案例展示升級智慧解決方案的作法，促進台泰技術交流並激發創新。
台灣形象展是展現台灣軟硬實力的最佳平台，除了智慧製造論壇外，亦將於展期辦理「台灣智慧健康產業說明暨媒合會」、「台灣Mobility產品發表會」、「台灣精品引領綠色未來發表會」、「台日共同拓展第三國市場商務合作論壇暨洽談會」及「建構新南向5G智慧城市研討會」，藉由一系列的產業論壇及交流活動，為台灣與泰國產業界搭橋，對接台泰產業需求促成雙贏。
本展亮點包括中華電信展示的智慧城市應用解決方案、智慧醫療方面有藉由AR體感互動遊戲實現遠距復健的應用軟體、循環經濟方面有海廢塑膠回收再利用解決方案、電動車亮點則有讓車主只要掃瞄充電樁上QR code就能完成充電與計費的充電樁、專為慢速車開發的低壓電動車專用馬達驅動器及全球首款電動汽車用之900VDC/DC轉換器、智慧生活科技則有運用AI感測技術協助家長快速掌握寶寶狀況的智慧圍兜，以及台灣精品館所展示之台灣企業標竿獲獎產品。