巷仔內／皮塔總理夢碎！誰為泰國民主困境買單？

泰國台灣形象展開幕首日！AI智能技術交流、打造綠能科技

▲泰國台灣形象展開幕首日，現場人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）
▲泰國台灣形象展開幕首日，現場人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國台灣形象展以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，疫情後首度以實體展方式重返泰國，以智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活等5大主軸，搭配產業論壇與商機媒合會，帶領170家廠商，使用220個攤位，展示台灣的優勢產業、科技水準及人文深度，期望促成台泰深化合作，共同提升雙方產業實力，促進台商加速打入亞太產業供應鏈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕典禮由外貿協會黃志芳董事長主持，為打造「台泰合作智造大未來」的願景，他再度化身未來城市工程師，以人工智慧生成一幅幅未來城市的畫面，期許台泰共同打造一個滿佈電動車網絡、綠色循環經濟、智慧醫療及智能家居物聯網的未來智慧城市，攜手共建永續大未來。駐泰國經濟文化辦事處薛秀媚副代表、泰國投資促進委員會Narit Therdsteerasukdi秘書長及泰國會議展覽局Duangdej Yuaikwamdee處長亦出席致詞，盛大揭開展覽序幕！

▲KOL在形象展為貴賓介紹智慧運動產品。（圖／貿協）
▲KOL在形象展為貴賓介紹智慧運動產品。（圖／貿協提供）
受供應鏈重組與地緣政治影響，東協成為去中化企業搶灘的熱區。台灣形象展主辦單位經濟部國際貿易局與外貿協會，看好泰國在電動車、電子產業、電子印刷電路板(PCB)產業的巨大商機，今年特別邀請台灣電路板協會(TPCA)參與智慧製造論壇，以「5G專網及智造大未來：迎接工業4.0與ESG」為主題，與泰國業者分享台灣最新科技，並以實際案例展示升級智慧解決方案的作法，促進台泰技術交流並激發創新。

▲泰國台灣形象展開幕首日貴賓致詞。（圖／貿協提供）
▲泰國台灣形象展開幕首日貴賓致詞。（圖／貿協提供）
台灣形象展是展現台灣軟硬實力的最佳平台，除了智慧製造論壇外，亦將於展期辦理「台灣智慧健康產業說明暨媒合會」、「台灣Mobility產品發表會」、「台灣精品引領綠色未來發表會」、「台日共同拓展第三國市場商務合作論壇暨洽談會」及「建構新南向5G智慧城市研討會」，藉由一系列的產業論壇及交流活動，為台灣與泰國產業界搭橋，對接台泰產業需求促成雙贏。

本展亮點包括中華電信展示的智慧城市應用解決方案、智慧醫療方面有藉由AR體感互動遊戲實現遠距復健的應用軟體、循環經濟方面有海廢塑膠回收再利用解決方案、電動車亮點則有讓車主只要掃瞄充電樁上QR code就能完成充電與計費的充電樁、專為慢速車開發的低壓電動車專用馬達驅動器及全球首款電動汽車用之900VDC/DC轉換器、智慧生活科技則有運用AI感測技術協助家長快速掌握寶寶狀況的智慧圍兜，以及台灣精品館所展示之台灣企業標竿獲獎產品。

▲泰國台灣形象展貴賓合影。（圖／貿協提供）
▲泰國台灣形象展貴賓合影。（圖／貿協提供）

台越秘史！越南最後一個王子曾來台　一張沙龍照曝時代陰謀

中美關係緊張！供應鏈移轉增商機　對泰國、印度出口額破紀錄

林伯豐：開放直聘移工、不要仲介　勞動部回應了

台灣遊客赴越南電子簽證受阻！專家分析兩大關鍵原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀