深信半導體可以改變世界！蘇姿丰：AI是趨勢、應跨學科協作

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今天她在陽明交大除了致詞，還與學生交流座談，3歲就移民美國的她，致詞一開始就以中文問好，「大家好，我很高興今天能夠來陽明交通大學」。
後續她分享，身為一個台灣出生、美國長大的孩子，每次來到台灣就像回到家一樣，這次因為疫情很久沒返台，回家的感覺更特別了，這一週與夥伴、客戶、同事們會面，最後以獲頒名譽博士學位畫下台灣行的句點，是最好的安排，感謝這份寶貴的榮耀，「這個星期在台灣的行程真是太棒了！」
她深信無論是在研究或實務領域，要能夠達到創新的革命，都需要跨越多元訓練與視野，陽明交大致力於多元學科的訓練，將跨學科的人聚集在一起，解決世界問題，這點和她的原則貼近，她很敬重陽明交大師長對於訓練未來領導人所做的努力。
她分享自己尋找人生方向的故事，當她還是一個年輕的電機系學生時，常思考著如何讓世界不同，畢竟麻省理工學院有許多聰明的學生，真的很難決定未來方向，但當她第一次走進半導體實驗室，便有了靈感，理解到自己最想做的是製造實質的東西，而半導體晶片就是他在實驗室能製造、摸到、感覺到的，因此她決定攻讀博士、鑽研半導體領域，即使當時沒人認為半導體是有趣的、甚至多數人都不知道半導體是什麼，但她卻深信半導體可以改變世界。
她說，過了這麼多年，大眾漸漸了解到半導體是人們生活各個層面的核心，自己來台一週也理解到，台灣是全球半導體生態鏈的重鎮，人才、資源、創新、台灣的文化和精神，都讓這裡的半導體生態鏈令人驚豔。
她為自己從事半導體行業快30年，能靠著眾人力量一起改變世界，感到無比自豪，並相信下一個10年會更令人振奮，在人們面前充滿了無限創新的機會，電腦產業迅速成長、人工智慧（AI）成為未來最重大的趨勢，世界上每個產品與服務，都將受到AI影響。
她說，科技的成長快到前所未見，但AI也需要結合各方面的訓練，包括軟硬體、系統、應用及商模模式，都還需要所有學科相互跨域、結合，這是陽明交大提供跨學科及多元觀點訓練的重要之處。
最後，她勉勵，現在是身處科技領域的人最重要的時刻，「這些契機讓我們能夠在一起，推動產業的進展」，並感謝AMD團隊、在台灣的同事朋友、家人的支持，「我很榮幸成為陽明交大的一份子，對於陽明交大的校友未來透過科技解決嚴峻挑戰的能力相當樂觀，今天能在這裡是我的榮耀。」
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