中美會商氣候問題　分析：立足點不同難有進展

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曹辛指出，從這幾天中美雙方會商的結果看，雙方看待全球氣候問題的立足點有所不同。美方認為：氣候問題不是中美雙邊問題，而是全球性問題，因此必須雙方通力合作；而中方則是從中美雙邊關係角度看待氣候問題的，在承認落實「雙碳」總目標的前提下，在執行上中方必須以我為主，不受他人左右。
文章提到，凱瑞（John Kerry）告訴中國氣候變化事務特使解振華，「（氣候問題）這不是一個政治問題」，「不是雙邊問題或意識型態問題。我們做什麼和沒做什麼的選擇，導致的現實就展現在我們眼前。」
凱瑞還強調，在聯合國氣候變化大會舉行之前，中美必須在氣候問題上取得真正的進展。他呼籲中國與美國合作，減少甲烷排放和燃煤發電對氣候的影響。
然而中方的出發點不是如此。解振華在會議開始時表示，他希望（中美）兩國進入一個「穩定關係」時期。美國和中國應該「求同存異」，並呼籲雙方進行「坦誠、深入」的會談。他還表示，中國尋求展開實質性對話，（此次）會談能為改善中美的雙邊關係做出貢獻。
曹辛指出，顯然，中國是將氣候變化方面的進展與包括中美雙邊關係在內的更廣泛的關係聯繫起來看待的。中共對外官媒環球時報在本週的一篇社論中也說：「如果美國繼續打壓中國，導致雙方之間關係緊張和敵對升級，不太可能有利於任何形式的合作，包括在氣候變化方面的合作。」
文章也提到，凱瑞在拜訪中國總理李強時，李強告訴他，中國和美國應該在全球變暖造成的「極其巨大的挑戰」上更密切地合作。其角度同樣也是從兩國關係角度看問題的。
隨後凱瑞與中國國家副主席韓正會面時表示，如果美中兩國能在未來的幾個月內齊心協力，為今年11月在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國大會（COP28）做準備，「我們將有機會在這個問題上產生深遠的影響」。
然而在本週召開的「全國生態環境保護大會」上，中國領導人習近平明確表示：「我們承諾的『雙碳』目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。」
曹辛認為，這一結論性的立場，預示著中國在氣候問題上將「以我為主」，並以此作為此輪商談中是否與美國合作的根據。這與凱瑞的立場差距較大。
文章指出，按照國際社會的調查，中國當前在二氧化碳排放方面的主要問題是燃煤發電廠數量太多，同時甲烷的排放量也很大；但與此同時，中國的太陽能和風能的容量也居世界前列。美國的目標是解決前者的問題。
中國的現實是，中國近年來在強調的國家安全理念中延伸出了能源安全的概念，在2021年和2022年數月的電力短缺後，這個問題越來越引起中國政府的重視，並因此在全國建立了不少燃煤發電廠。綠色和平組織對中國官方文件進行的一項研究顯示，今年第1季，中國省一級政府批准的新燃煤發電數量超過了2021年全年。
同時，習近平在「全國生態環境保護大會」上明確：落實中國對世界的「雙碳」目標承諾，但操之在我，這為中國與美國就氣候問題的合作奠定了操作框架。
曹辛因此認為，本輪中美氣候會談預計難有大的突破，但會有友好、務虛式的成果。而美國政府當前試圖和中國穩定關係，故而難以拿中國煤電和甲烷排放攻擊中國或者以此造勢，起碼不會過分。但中國在國際輿論面前會被動，畢竟全世界的輿論會從氣候給全人類帶來災難的角度看問題，從而有利於美國。
據法新社報導，凱瑞16日起訪問北京3天，他在最後一天於視訊會議上向記者表示，他與他的團隊與中國高官進行了「非常友好且富有成效的會議」。
凱瑞坦言，試圖為今年聯合國COP28大會制定議程的討論並無突破。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1120720