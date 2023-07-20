特企／《緋紅之境》7／27上線！抽獎活動、預約活動火熱進行中

《緋紅之境》是一款以原創異世界幻想為背景的輕策略養成手遊。玩家透過將不同定位的喚靈互相配合，培養出屬於自己的獨特隊伍，迎戰各方挑戰。同時，在遊戲中還可以體驗到豐富的故事，搭配豪華的聲優陣容演繹，讓玩家全心沈浸在這片幻想風格的異世界中。
官方也根據玩家意見作出了許多針對性優化，包括增加挑戰內容和獎勵、優化裝備系統、優化資源獲取等等。並在角色和Live2D展示上，呈現出不同以往的全新面貌。
等待你的不只是一個經歷災難洗禮、前途未卜的世界，還有一名見證美好卻也經歷絕望的少女。遊戲開發團隊為這片幻想異世界準備了豐富的故事內容，喚醒者的旅途還很漫長，但絕不孤單。
《緋紅之境》正在火熱預約最後階段，參與事前預約不僅可在開服後領取角色造型等豐厚好禮，官方還加碼推出上線十連抽！想要把心愛的喚靈帶回家，絕不能錯過這個機會！
此外，現在參加留言抽獎活動，更有機會獲得日本知名聲優親筆簽名版等遊戲周邊獎品。官方也與名雪薇薇、帕豹Pabo、菈納等多名港台VTuber合作，只要加入收看VTuber們《緋紅之境》試玩直播活動，就有機會額外獲得虛寶兌換碼，粉絲們可千萬關注VTuber們的直播活動時間喔！
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