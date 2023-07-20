肝指數正常也會有肝炎風險 定期檢查B肝以免惡化導致肝癌

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奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏表示，台灣成年人中，B型肝炎帶原者約占15至20%，但B肝帶原者90%是毫無症狀的健康帶原者，所以會忽略定期追蹤的重要性，往往等到出現疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、全身無力、黃疸、茶色尿等症狀才趕忙就醫，但此時病程可能已進展到肝炎、肝硬化或肝癌了。
陳季杏說明，B型肝炎併發症中常見的為肝硬化或肝癌。肝硬化是指肝臟反覆發炎，導致肝纖維化(粗糙化)，但很多病人毫無症狀，因此疾病的惡化往往被忽視。其中最讓人聞之色變的就是肝癌，也就是肝臟惡性腫瘤，85%病人肝臟已進展到肝硬化才發現，而少部分(15%)的病人可能是沒有肝硬化而發生肝癌。所以，大家應對於B型肝炎追蹤的重要性不可忽視。
陳季杏指出，B型肝炎帶原者依追蹤時間可分成2類，一類是健康B型肝炎帶原者，也就是肝功能正常，肝臟無發炎的證據，此類病人應每半年進行血中的甲型胎兒蛋白(AFP)及影像學腹部超音波檢查，監測是否有肝癌的發生。另一類是活動性B肝帶原者，應詢問醫師是否符合治療的條件，並每3個月追蹤肝功能及血中病毒情況，評估治療成效，若已經有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤的間隔則應縮短為3個月做1次腹部超音波及甲型胎兒蛋白檢查，以利早期發現、早期治療。
陳季杏說，B肝帶原者最主要原因是經由母嬰垂直感染，新生兒感染後有90%會成為慢性B型肝炎帶原者。B型肝炎的傳染途徑其一可分為母嬰傳染，由B型肝炎帶原者的母親，生產時將B型肝炎病毒傳染給寶寶。其二為水平感染，健康者接觸到帶有B型肝炎病毒的血液，經由傷口或黏膜而被傳染，例如：打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全的性行為等都有機會造成感染。