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路跑／2023台北馬拉松報名啟動　首辦「早餐跑」鼓勵親子同樂

▲台灣路跑界的年度盛會「台北馬拉松」將於12月17日登場。（圖／北市府提供）
▲台灣路跑界的年度盛會「台北馬拉松」將於12月17日登場。（圖／北市府提供）

記者路皓惟/台北報導

「2023台北馬拉松」將於12月17日在台北市政府前市民廣場正式開跑，馬拉松組自即（20）日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組則是在馬拉松組報名截止後，於8月15日下午2時開放報名，並採先搶先贏報名方式，非以抽籤方式。而成績達標保障名額跑者已前於7月7日開放上傳成績證明及報名登記。

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「台北馬拉松」過去僅提供馬拉松和半程馬拉松兩個組別，今年首度引進國外盛行的早餐跑，將於正式賽前一日（12月16日）舉辦「歡樂早餐跑」3公里賽事，主辦單位歡迎市民朋友跑者帶著家人與孩子一同參與。

台北市政府體育局長王泓翔受訪時強調，大型賽事對城市行銷與國際能見度的提升的重要性，並增強市民對城市的歸屬感，而今年新增的早餐跑也是參考其他國際賽事，盼吸引更多的外縣市和國際跑者來參加，並鼓勵他們帶著家人來進行CITY TOUR，以期促進台北的觀光和經濟發展。

王泓翔指出，整體賽事規劃必須兼顧選手安全，民眾便利，並盡力降低爭議，「我們擁有多年的經驗，市民們對台北馬普遍接受度高，爭議也比較少，我們會持續針對各項細節做好規劃，讓民眾可能會出現的抱怨降到最低。」

▲台北馬拉松正式啟動，歡迎市民朋友一起「跑動臺北，沒有藉口」。（圖／主辦單位提供）
▲台北馬拉松正式啟動，歡迎市民朋友一起「跑動臺北，沒有藉口」。（圖／主辦單位提供）
「歡樂早餐跑」限時40分鐘完成，將於12月16日上午7時起跑，起終點同為台北市政府前市民廣場，折返點是仁愛圓環。正式開放網路報名時間為8月16日上午10時，採先搶先贏報名方式，額滿即報名截止。

「2023台北馬拉松」積極推動全市參與、全區投入，鼓勵台北市12行政區投入賽道啦啦隊，呈現各區特色或主題，不論是文山區採茶女、內湖區科技城，又或者大同、萬華區廟會陣頭等，屆時在賽道沿途為所有跑者應援加油，盡情展現台北獨有的城市魅力！

「台北馬拉松」持續朝減少碳排目標作努力，2021到2022年總減碳量超過原訂3%的目標值，2023年到2027年朝總減碳目標值達20%以上邁進。"2023台北馬拉松"除持續減碳目標外，更加入世界田徑總會所制定的"永續賽事標準"管理規範，透過各項指標的評量表，在設計、計劃和執行賽事時改善永續性問題，朝永續賽事的目標邁進一大步。

「2023台北馬拉松」資訊詳見活動網：http://www.taipeicitymarathon.com/

台北馬拉松粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaipeicityMarathon/

▲台北馬拉松今年推出免費官方訓練營，由AR總教練暨前長跑國手鄭子健規劃全、半馬訓練營。（圖／主辦單位提供）
▲台北馬拉松今年推出免費官方訓練營，由AR總教練暨前長跑國手鄭子健規劃全、半馬訓練營。（圖／主辦單位提供）

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