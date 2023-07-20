路跑／2023台北馬拉松報名啟動　首辦「早餐跑」鼓勵親子同樂

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台北市政府體育局長王泓翔受訪時強調，大型賽事對城市行銷與國際能見度的提升的重要性，並增強市民對城市的歸屬感，而今年新增的早餐跑也是參考其他國際賽事，盼吸引更多的外縣市和國際跑者來參加，並鼓勵他們帶著家人來進行CITY TOUR，以期促進台北的觀光和經濟發展。
王泓翔指出，整體賽事規劃必須兼顧選手安全，民眾便利，並盡力降低爭議，「我們擁有多年的經驗，市民們對台北馬普遍接受度高，爭議也比較少，我們會持續針對各項細節做好規劃，讓民眾可能會出現的抱怨降到最低。」
「歡樂早餐跑」限時40分鐘完成，將於12月16日上午7時起跑，起終點同為台北市政府前市民廣場，折返點是仁愛圓環。正式開放網路報名時間為8月16日上午10時，採先搶先贏報名方式，額滿即報名截止。
「2023台北馬拉松」積極推動全市參與、全區投入，鼓勵台北市12行政區投入賽道啦啦隊，呈現各區特色或主題，不論是文山區採茶女、內湖區科技城，又或者大同、萬華區廟會陣頭等，屆時在賽道沿途為所有跑者應援加油，盡情展現台北獨有的城市魅力！
「台北馬拉松」持續朝減少碳排目標作努力，2021到2022年總減碳量超過原訂3%的目標值，2023年到2027年朝總減碳目標值達20%以上邁進。"2023台北馬拉松"除持續減碳目標外，更加入世界田徑總會所制定的"永續賽事標準"管理規範，透過各項指標的評量表，在設計、計劃和執行賽事時改善永續性問題，朝永續賽事的目標邁進一大步。
「2023台北馬拉松」資訊詳見活動網：http://www.taipeicitymarathon.com/
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