安心亞演「傳播妹」不敢下海 直率拒絕：太漂亮不會危險嗎？
華視與公視台語台合製的懸疑職人劇《孔雀魚》開鏡儀式今（20）日舉行，安心亞挑戰演「傳播妹」，被問到有被安排實習嗎？她說：「不會危險嗎，我怕我太漂亮？」實際研究角色之後，安心亞也多少掌握業界行情，她說：「被打槍很好賺，車馬費400元，1天被打槍10次就賺4000元了。」為了把台語台詞練熟，安心亞主動跟張再興要LINE交朋友，「我拗他教我台語，因為台詞比較粗俗，不敢請教媽媽。」
記者羅凌筠/台北報導
《孔雀魚》講述尹馨、安心亞2位自立自強的女性、因緣際會下接觸到命案現場的善後清潔工作，並在過程中挖掘出許多逝者背後隱藏的情感，以及關係人物的內心世界，而兩人命運的交會，對彼此相知相惜，在工作上也更加熟能生巧，成為之後一連串命案的破案關鍵，一場充滿血淚交織的職人故事就此展開。
這回加入《孔雀魚》劇組，尹馨表示是因為剛好在拍攝錢人豪導演的電影時，與導演聊天得知對方想找自己出演，看完劇本後覺得很特別，所以就答應了。首次挑戰台語劇，尹馨直呼：「台語真的超級難。」更因為開鏡完後馬上要去拍第1場戲，昨晚一度壓力大到失眠，一旁的亮哲也落井下石，起鬨要她現場直接說幾句台語，沒想到反被尹馨用台語回嗆：「不要作弄我。」
《孔雀魚》這次也特別邀請百萬詞曲創作人阿沁擔綱音樂指導，與導演合作過多次的他表示，能再次與錢人豪導演合作非常開心，直喊「要一起做出一系列能爆紅的歌曲」。阿沁提前在現場直接對安心亞與尹馨發出邀請，請她們為本劇片尾曲演唱，今年已為迪士尼《小美人魚》真人版演唱角色主題曲的美麗本人不甘示弱，勇敢毛遂自薦，阿沁更加碼點名，表示藍葦華、亮哲、美麗本人這三位可以組成下玖壹壹2.0。