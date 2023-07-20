富邦人壽獲金管會肯定 「公平待客原則評核」　排名前25%

富邦人壽總經理陳世岳表示，公平待客的核心精神不僅要公平、合理且誠實的對待所有消費者，更應特別關注弱勢族群的需求，確保每一個客戶都能獲得最適當的照顧及保障，沒有人會在金融服務流程中被漏接或遺忘；以普惠金融為目標，富邦人壽透過多項具體的行動措施，將公平待客具象為保戶有感的商品與服務，同時積極投入金融創新，提供不同客群更好的金融消費體驗。
實踐保險價值 連續8年捐助微型保險保額逾389億元 嘉惠逾10萬人
保險業以人為本，富邦人壽秉持「正向力量 豐富生命」的品牌精神，以社會共融共好的正向力量，讓不同年齡、階級或地區的保險需求都能被滿足。為強化高齡、身心障礙及經濟弱勢族群權益，富邦人壽連續8年捐助微型保險保費，累計保額超過389億元，長期與富邦慈善基金會、全台多個縣市政府與社福機構，包含新北市、台中市、高雄市、花蓮縣、台東縣等單位合作推廣，受保障人數、金額持續成長，至今逾10萬人受惠，不斷守護經濟弱勢，建構社會安全防護網。
展現同理關懷 想在客戶之前 優化高齡與弱勢客戶服務體驗
在服務環境硬體上設有無障礙坡道、無障礙廁所、輪椅等友善設施，富邦人壽亦於全台服務據點提供聽語障客戶「手語翻譯服務」，服務電話更打造高齡者專屬的「免付費樂齡專線」，無須經過語音選單，直接由專人優先接聽，且對於銀髮和弱勢族群提出服務需求，如解約、主約減額、部分終止、受益人變更等可能造成權益損失之狀況之變更項目，亦主動由專人透過電話或視訊說明溝通與確認。
此外，富邦人壽「保戶會員專區」或「手機e方便App」設有一鍵轉接專人服務，提供視障朋友和不熟悉線上操作的65歲以上高齡保戶，當面臨操作難題時，可直接連接專人客服獲得即時協助，不讓數位成為保戶服務的高牆，讓大家都能更便捷的獲取線上服務。
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