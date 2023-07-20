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富邦人壽獲金管會肯定 「公平待客原則評核」　排名前25%

▲富邦人壽名列壽險業排名前25%、推動成果受主管機關與社會大眾肯定。（圖／品牌提供）
▲富邦人壽名列壽險業排名前25%、推動成果受主管機關與社會大眾肯定。（圖／品牌提供）

本報訊

金管會於2023年7月18日公布「112年度公平待客原則評核結果」，富邦人壽名列壽險業排名前25%、推動成果受主管機關與社會大眾肯定。今年新設董事會層級的永續發展委員會，強化公平待客運作轉型進步，由高階主管親自執掌各項公平待客業務的規劃與執行，亦從原先由上而下Top-Down的指導架構，轉變為自下而上Bottom-Up的溝通模式，啟動雙向溝通，凝聚公司每位成員共識，達成全員實踐公平待客之企業文化。

富邦人壽總經理陳世岳表示，公平待客的核心精神不僅要公平、合理且誠實的對待所有消費者，更應特別關注弱勢族群的需求，確保每一個客戶都能獲得最適當的照顧及保障，沒有人會在金融服務流程中被漏接或遺忘；以普惠金融為目標，富邦人壽透過多項具體的行動措施，將公平待客具象為保戶有感的商品與服務，同時積極投入金融創新，提供不同客群更好的金融消費體驗。

實踐保險價值　連續8年捐助微型保險保額逾389億元　嘉惠逾10萬人

保險業以人為本，富邦人壽秉持「正向力量 豐富生命」的品牌精神，以社會共融共好的正向力量，讓不同年齡、階級或地區的保險需求都能被滿足。為強化高齡、身心障礙及經濟弱勢族群權益，富邦人壽連續8年捐助微型保險保費，累計保額超過389億元，長期與富邦慈善基金會、全台多個縣市政府與社福機構，包含新北市、台中市、高雄市、花蓮縣、台東縣等單位合作推廣，受保障人數、金額持續成長，至今逾10萬人受惠，不斷守護經濟弱勢，建構社會安全防護網。

展現同理關懷　想在客戶之前　優化高齡與弱勢客戶服務體驗

在服務環境硬體上設有無障礙坡道、無障礙廁所、輪椅等友善設施，富邦人壽亦於全台服務據點提供聽語障客戶「手語翻譯服務」，服務電話更打造高齡者專屬的「免付費樂齡專線」，無須經過語音選單，直接由專人優先接聽，且對於銀髮和弱勢族群提出服務需求，如解約、主約減額、部分終止、受益人變更等可能造成權益損失之狀況之變更項目，亦主動由專人透過電話或視訊說明溝通與確認。

此外，富邦人壽「保戶會員專區」或「手機e方便App」設有一鍵轉接專人服務，提供視障朋友和不熟悉線上操作的65歲以上高齡保戶，當面臨操作難題時，可直接連接專人客服獲得即時協助，不讓數位成為保戶服務的高牆，讓大家都能更便捷的獲取線上服務。

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《現代保險雜誌》今年頒發「全國保險三大獎十年英雄榜」，富邦人壽拿下三項「金冠軍(第一名)」殊榮，包括「保險龍鳳獎」、「保險品質獎」、「保險信望愛獎」，更三度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」，持續專注保險本業，亦積極推動ESG永續經營，優良的企業品牌形象深獲肯定，致力成為穩定台灣社會的重要力量。

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