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板橋中興醫院醫療部主任馮德誠表示，免疫細胞治療 (Immunotherapy) 是透過培養自體免疫細胞，來壯大癌症病患本身對抗癌細胞的能力，幫助免疫系統識別癌細胞並強化免疫反應，達到摧毀腫瘤的目的。
而依照所培養的免疫細胞的種類不同，對抗癌症的表現也不同，其中，記憶型 T 細胞因具有持久且專一的特性，加上壽命相較其他 T 細胞更長，使其能在體內維持較長的效果，等到腫瘤再次出現時即能快速殲滅，降低復發機率。
記憶型 T 細胞是什麼
記憶型 T 細胞是目前臨床上累積最多癌症治療研究成果的一項技術，在日、韓進行三期與四期臨床試驗，已累計近萬的治療案例。記憶型 T 細胞能有效預防癌症復發，特別適合復發性極高的癌症，如肝癌、肺癌、頭頸癌等實體癌症。
其對於肝癌的治療，能有助於延長無復發存活期，於 2000 年年獲得權威期刊 Lancet（刺胳針）刊登。而 2019 年韓國發表臨床試驗顯示，使用記憶型 T 細胞免疫治療的肝癌患者，治療後 5 年內死亡風險降低近 7 成。
馮德誠提到，2008 年國際研究發現，非小細胞肺癌使用記憶型 T 細胞治療合併化學治療，疾病控制率可高達近 9 成。成效明顯高於單獨使用化療，整體存活期約增 36%、疾病無惡化期增 42%，副作用也低很多。
免疫細胞治療合併其他治療
亞東紀念醫院肺癌團隊召集人張晟瑜醫師表示，記憶型 T 細胞治療在臨床上除了單用外，也可搭配患者舊有的治療合併使用。而如何與既有癌症治療做搭配，需經過臨床腫瘤科醫師討論、規劃。
馮德誠曾收治 1 名 59 歲的婦人，過去曾有大腸癌病史，透過手術治療後又發現復發轉移至肺部。在接受 2 次電燒手術及化療後，卻仍有腫瘤殘留。最後與醫師討論下，決定自費進行免疫細胞治療，經過 7 個月治療後，殘留腫瘤消失。
他表示，觀察板橋中興醫院所執行的 23 個細胞治療案例，高達 8 成以上患者對治療反應佳，其中更有 3 成患者達完全緩解，提醒患者「及早治療、療效更佳，應把握黃金治療期」。
張晟瑜則收治 1 名復發性的非小細胞肺癌的 6 旬老翁，患者是使用標靶藥物，雖一開始腫瘤有控制，但之後卻出現抗藥性，癌症又再次復發。經討論評估後，自費以細胞治療合併標靶，至今已穩定控制癌症，且未有復發的情形。
記憶型 T 細胞治療適用癌症
- 頭頸癌
- 腦瘤
- 鼻咽癌
- 食道癌
- 乳癌
- 非小細胞癌
- 胃癌
- 胰臟癌
- 肝癌
- 大腸直腸癌
- 卵巢癌
- 輸卵管癌
- 子宮頸癌
- 女性腹膜癌
挑選癌症免疫細胞治療掌握 3 守則
不過隨再生醫療法規鬆綁，越來越多細胞治療供應商快速進入市場，在選擇細胞治療管道時，也將成癌症患者的重要課題。張晟瑜建議，民眾在挑選合適的癌症免疫細胞治療時，應掌握 3 大守則：
守則一：確認是否具備國際或國內大型臨床試驗資料
守則二：細胞製備環境是否具國際 GTP 級實驗室認證
守則三：治療應選擇具衛福部核可院所執行，選擇衛福部核可院所之細胞治療更安心。
記憶型 T 細胞免疫細胞治療，去年起也於台灣 13 家醫院展開二期肝癌大型臨床試驗，期望能提供癌友更多治療選擇。目前，此細胞治療應用涵蓋 16 種癌別。
記憶型 T 細胞治療適用對象
- 癌症第一至三期標準治療失敗的癌症患者
- 第四期實體癌症患者
諮詢專家：亞東紀念醫院肺癌團隊召集人 張晟瑜醫師、板橋中興醫院醫療部主任 馮德誠
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 晚期癌症治療新曙光！免疫細胞療法新進展，有助延長壽命、降低復發機率