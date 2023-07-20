玩樂美食新體驗！「港點吃到飽」結合「熊貓夾美食」好吃好玩
高雄林皇宮一樓森林百匯於今天四月轉型成立「廚窗港點」吃到飽餐廳，並結合「熊貓夾美食」，以雙品牌合作模式，打造全新的玩樂美食新體驗。林皇宮總經理柯光龍指出，轉型以來，業績成長2成，人流也持續增加。今(20)日更邀請北高雄家扶中心40位小朋友及家長至餐廳用餐，同時也讓小朋友體驗夾美食的樂趣。柯光龍表示，未來也將持續舉辦公益活動、善盡社會責任。
記者陳美嘉／高雄報導
「廚窗港點」延續原森林百匯寬敞舒適的用餐環境，挑高七米半的用餐空間搭配森林綠化的氛圍。餐點部份則以豐富多樣的特色港點為主打，提供如鮮蝦腐皮捲、蝦卵鮮燒賣、蠔皇叉燒包、金牌叉燒酥、鮑絲瘦肉粥、煲仔飯等；還有多樣中西日料理及各式甜品，包含楊枝甘露、芋頭西米露、哈根達斯冰品以及招牌焦糖起司等。
多樣化的創意料理也很推薦，像是蜜汁豬火腿＆炭烤鳳梨、焦糖葡萄柚、麻婆豆腐披薩、香菜皮蛋米血糕披薩、炙燒握壽司、天婦羅、現沖牛肉湯、魚翅灌湯包等。全日供餐時段皆提供超過百道佳餚。成人每位平日午晚餐660元+10%、假日午晚餐720元+10%，孩童另有優惠價。
「熊貓夾美食」創新結合廚窗港點內的美食，不僅能享受夾零食的樂趣，還有美食機台-港點可以夾取，並能馬上兌換享用現做熱騰騰的美食。北高雄家扶中心小朋友現場體驗夾美食的樂趣，學童指出「可以吃高級料理，還可以玩夾娃娃機，真得很開心！」