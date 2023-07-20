國民黨全代會23日登場拚政黨輪替　13縣市長到場力挺侯友宜

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國民黨說，此次在新北市板橋第二體育場區內的新北體育館召開，傳達的就是全力支持黨籍總統參選人侯友宜市長的堅定態度，營造大團結氣勢，從新北出發贏回台灣！全代會將從上午9點30分開始並預計於中午結束，其中主要分為兩個階段。第一階段為第十六任正、副總統暨第十一屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作。
國民黨表示，此次全代會的功能與形式都較為單純，主要就是營造團結氣勢，確認總統與立委候選人名單，整隊出發完成再次政黨輪替的使命。出席與會的除台澎金馬的黨代表之外，還有來自含大陸地區等海外的代表共一千餘人。
此外，黨主席朱立倫也將邀請前總統馬英九及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，同時也會邀請歷屆前任主席，還有其它重量級的貴賓到場共襄盛舉。
國民黨強調，這次全代會活動主軸是「政黨輪替 台灣更好」，因為再華麗的詞彙都無法遮掩民進黨執政這七年來的缺失。歷經了疫情的創傷、疫苗採購的不透明，官員私相授受、弊案叢生，對人民的訴求充耳不聞，司法不公平，居住不正義，年輕人失去希望還恐被逼上戰場等等不公不義，所以一定要政黨再輪替。國民黨說，全黨一定會團結一心達成目標，終結民進黨的好日子，終結台灣人的苦日子，替為台灣找回和平、繁榮、與安全的未來！
國民黨說，未來也會在下列幾個面向加強訴求，爭取國人的認同。首先是實踐公平正義，捍衛中華民國；其次是民主對抗獨裁，繁榮對抗蕭條，和平對抗戰爭；第三是推動能源永續，強化社會治安；第四是擴大國際參與，加強國防實力，維護區域和平；與第五非綠大團結，政黨再輪替，台灣拚好日等。國民黨強調黨內人才濟濟，更有豐富的實際經驗帶領台灣走過風雨的歲月，未來一定也有信心與大家一同再造台灣幸福的未來。