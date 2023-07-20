莊銘淵疑蹭聲量鞠躬道歉！陳紫渝忙會勘沒有回應

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莊銘淵下午2時召開記者會並數度鞠躬道歉，他接受媒體聯訪表示，是在壓力之下自己將貼文刪除，昨天有人傳相關新聞連結給他，看了後感觸非常深，因為自己是較資深的里長，希望把經驗分享給陳紫渝，若造成陳紫渝的誤會他感到非常遺憾，也很抱歉造成社會大眾與媒體的關注。
莊銘淵強調，大家可能都只關注到他發文第一段的內容，但發這篇文是良意的，是里長間的互相鼓勵，因為剛開始當選里長不需要有太多的花邊新聞，可能會造成困擾。
對於網路上有人要求退選，莊銘淵指出，「目前不知道，退選部分要問黨中央」，大家應了解他的善意。對於被批評是蹭流量，莊銘淵強調，只是里長間的經驗傳承，「沒有蹭不蹭流量」，但也承認，因為臨時徵召團隊尚未完全到位，之後會更加謹慎。
對於有記者詢問，黨中央要求他道歉，莊銘淵則表示，「沒問題，誤解還是要解開」，會再跟陳紫渝聯絡。
隨後莊銘淵也在臉書發布道歉聲明，對自己的不當行為再次向陳紫渝及社會致歉。他說，身為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智言行，有欠思考，他會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。
當記者致電陳紫渝，她僅表示正在會勘中不方便受訪，隨後則由服務團隊回電給中央社記者表示，因為週刊新聞報導的影響，里上許多的服務工作都延到了這2天進行，因此陳紫渝沒有時間關切目前發生了什麼事，也沒有打算要回應什麼事情，對於相關的事也不會回應。（編輯：張銘坤）1120720