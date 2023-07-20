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賴清德出席會計師後援會！重申四個堅持與四大支柱

▲民進黨總統參選人賴清德今天出席全國會計師後援會成立大會時重申，繼續推動總統蔡英文四個堅持，捍衛民主憲政體制。（圖／記者陳佩君攝）
▲民進黨總統參選人賴清德今天出席全國會計師後援會成立大會時重申，繼續推動總統蔡英文四個堅持，捍衛民主憲政體制。（圖／記者陳佩君攝）

中央社

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨總統參選人賴清德今天出席全國會計師後援會成立大會時重申，繼續推動總統蔡英文四個堅持，捍衛民主憲政體制，維持現狀，用四大支柱，向國際表達追求民主和平的決心。

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賴清德致詞時表示，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，會繼續運用中華民國台灣，來團結台灣社會。

他說，面對區域霸權的崛起，會繼續推動蔡總統的四個堅持，來捍衛民主憲政體制、維持現狀，也會用四大支柱，向國際社會表達台灣追求民主和平的決心。

賴清德認為，必須增強國防力量、保護自己，沒辦法依賴別人，要從自己有決心做起，也要跟民主國家肩並肩站在一起發揮威懾力量，只要能夠保持對等尊嚴原則，能夠為兩岸人民增進福祉，他都很樂意與中國進行交流、甚至合作。

賴清德說，民進黨執政也許過程當中有做得不夠，有還沒有完成的，甚至也有做錯的地方，但是民進黨執政團隊反省、檢討、改進，不斷精進。

賴清德表示，會計師是台灣經濟發展的後盾，也是企業的醫師，幫助企業健全公司體質的後盾。

賴清德說，美國聯邦參議院以「一致同意」方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，立法院也正在審議，這是台美50年來最完整進步的貿易協定，他相信會計師絕對是台灣經濟要更走向國際化最好的幫手。

賴清德表示，他今天在1500名來自全國會計師面前，報告理想目標；今天是團結時刻，也是意志堅定時刻，全國會計師要自信出發，贏得2024大選。

信賴台灣願景協會秘書長陳金德出席時表示，賴清德非常清廉、自律甚嚴，回家就是服務選民、研究法案，從來都沒有自己的快樂生活。經營者的人格特質如果自我要求很高、不背信、不淘空，就是值得信賴的人。

陳金德表示，對岸是中華人民共和國、台灣是中華民國，應該是「二中各表」才對。台灣自古以來就不是中國大陸一部分，沒有所謂的統獨選擇，只有是併吞、被併吞。他認為，應該要選擇一個能夠捍衛主權、力保國家安全的總統。

民進黨立委邱議瑩呼籲會計師做賴清德後盾，她說，會計師的腦袋比誰都清楚，知道誰才是真正為台灣帶來最大的幸福，為台灣經濟帶來最大進步。

賴清德日前投書「華爾街日報」，敘述未來當選總統將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，透過此「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮。

蔡總統在民國110年的國慶大會提出四個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。（編輯：蘇志宗）1120720

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