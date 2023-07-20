賴清德出席會計師後援會！重申四個堅持與四大支柱

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他說，面對區域霸權的崛起，會繼續推動蔡總統的四個堅持，來捍衛民主憲政體制、維持現狀，也會用四大支柱，向國際社會表達台灣追求民主和平的決心。
賴清德認為，必須增強國防力量、保護自己，沒辦法依賴別人，要從自己有決心做起，也要跟民主國家肩並肩站在一起發揮威懾力量，只要能夠保持對等尊嚴原則，能夠為兩岸人民增進福祉，他都很樂意與中國進行交流、甚至合作。
賴清德說，民進黨執政也許過程當中有做得不夠，有還沒有完成的，甚至也有做錯的地方，但是民進黨執政團隊反省、檢討、改進，不斷精進。
賴清德表示，會計師是台灣經濟發展的後盾，也是企業的醫師，幫助企業健全公司體質的後盾。
賴清德說，美國聯邦參議院以「一致同意」方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，立法院也正在審議，這是台美50年來最完整進步的貿易協定，他相信會計師絕對是台灣經濟要更走向國際化最好的幫手。
賴清德表示，他今天在1500名來自全國會計師面前，報告理想目標；今天是團結時刻，也是意志堅定時刻，全國會計師要自信出發，贏得2024大選。
信賴台灣願景協會秘書長陳金德出席時表示，賴清德非常清廉、自律甚嚴，回家就是服務選民、研究法案，從來都沒有自己的快樂生活。經營者的人格特質如果自我要求很高、不背信、不淘空，就是值得信賴的人。
陳金德表示，對岸是中華人民共和國、台灣是中華民國，應該是「二中各表」才對。台灣自古以來就不是中國大陸一部分，沒有所謂的統獨選擇，只有是併吞、被併吞。他認為，應該要選擇一個能夠捍衛主權、力保國家安全的總統。
民進黨立委邱議瑩呼籲會計師做賴清德後盾，她說，會計師的腦袋比誰都清楚，知道誰才是真正為台灣帶來最大的幸福，為台灣經濟帶來最大進步。
賴清德日前投書「華爾街日報」，敘述未來當選總統將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，透過此「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮。
蔡總統在民國110年的國慶大會提出四個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。（編輯：蘇志宗）1120720