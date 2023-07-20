中國青年「實際失業率」達46.5％？北大研究：比官方統計高一倍

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研究發現，一直到疫情過去的今年3月，就業人數也只恢復到疫情前的2/3，但中國一般技職勞工就業市場有所改善，惟青年失業率上升，這反映了普通大學畢業生的就業市場是出現嚴重供過於求的。
文章指出，官方3月數據統計，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。當時官方給出的「勞動人口」有3200萬人，但其中630萬人被列為失業，但另外被列為「非勞動人口」的6400萬人之中，僅有4800萬人為在校生，剩下還有1600萬人為採取選擇「躺平」、「啃老」不工作態度的非在校生。
研究團隊發現，若將上述這1600萬名非勞動人口全數視為「失業」狀態，那麼中國失業的16至24青年人事實上最多可達2230萬人；將全國城鎮的16至24歲人口扣除在校生以外的數字當成分母可以發現，今年3月中國青年失業率事實上達46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。
青年高失業率的情況被研究團隊認為是長期需求不足、短期畢業生供給大幅上升的綜合結果，同時預測今年7、8月青年失業率將繼續上升。文末也提到，如何疏導大學畢業生降低就業及薪酬預期，建議先就業再擇業並加快經濟復甦，可能會是眼下解決中國青年人失業的方法。