巷仔內／皮塔總理夢碎！誰為泰國民主困境買單？

中國青年「實際失業率」達46.5％？北大研究：比官方統計高一倍

▲中國青年就業逐月攀升，但北大教授研究團隊發現，除了官方統計數據外，實際上失業的青年比例可能更高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年就業逐月攀升，但北大教授研究團隊發現，除了官方統計數據外，實際上失業的青年比例可能更高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國青年失業問題嚴峻，找工作困難已經成為常態。根據官方數據顯示，中國6月的16歲至24歲人口失業率攀升至21.3%，比5月失業率還要高出0.5個百分點，然而北京大學副教授張丹丹研究指出，若用較合乎一般認知的「躺平」、「啃老」等不工作者均視為失業，回頭分析3月份數據，當月青年實際失業率最高上看46.5%，甚至超過官方公佈數字的兩倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國家統計局宣布今年6月的16歲至24歲人口失業率，已經創下連續3個月的新高。然而根據中媒《財新網》報導，北京大學張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，疫情對蘇州、昆山等地製造業帶來嚴重打擊，而青年勞動人口又是製造業中的就業骨幹，因此衝擊更大。

研究發現，一直到疫情過去的今年3月，就業人數也只恢復到疫情前的2/3，但中國一般技職勞工就業市場有所改善，惟青年失業率上升，這反映了普通大學畢業生的就業市場是出現嚴重供過於求的。

文章指出，官方3月數據統計，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。當時官方給出的「勞動人口」有3200萬人，但其中630萬人被列為失業，但另外被列為「非勞動人口」的6400萬人之中，僅有4800萬人為在校生，剩下還有1600萬人為採取選擇「躺平」、「啃老」不工作態度的非在校生。

研究團隊發現，若將上述這1600萬名非勞動人口全數視為「失業」狀態，那麼中國失業的16至24青年人事實上最多可達2230萬人；將全國城鎮的16至24歲人口扣除在校生以外的數字當成分母可以發現，今年3月中國青年失業率事實上達46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。

青年高失業率的情況被研究團隊認為是長期需求不足、短期畢業生供給大幅上升的綜合結果，同時預測今年7、8月青年失業率將繼續上升。文末也提到，如何疏導大學畢業生降低就業及薪酬預期，建議先就業再擇業並加快經濟復甦，可能會是眼下解決中國青年人失業的方法。

精疲力盡！失業率高、就業緩慢、職場環境差　中國「全職兒女」增

中國經濟疲軟未符預期！6月青年失業率達21.3%　又創近月新高

就業太難！中國青年失業狂飆　畢業生「半死不活」照充斥社群

中國青年失業創新高！學者稱「45年來最嚴重」　需2至3年才能解決

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀