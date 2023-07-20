杜蘇芮颱風半天內生成！歐洲模式預測「撞到台灣」？氣象局這樣說
中央氣象局表示，今年第5號杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）預計會在明（21）日清晨生成，而臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」稍早表示，「歐洲模式最新一報路徑大修」，顯示杜蘇芮颱風路徑未來會「撞到臺灣」，對此中央氣象局回應，這僅是單一模式的其中一次預報，台灣目前不會跟進，還是要視颱風生成後的環境才能再評估，民眾暫且不必恐慌。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」發文指出，「歐洲模式最新一報路徑大修，撞到臺灣了，但別急著高潮，這只是第一報而已，晚點再來看看系集圖長什麼樣子，太平洋高氣壓硬挺程度是關鍵」。氣象局預報員曾昭誠則強調，歐洲模式這一報應該是認為下週「太平洋高壓」會減弱，才有這樣的路徑，但各模式電腦有不同的演算方法，目前大多模式仍預測颱風會從台灣南方通過，不確定性還是很大。
而「台灣颱風論壇｜天氣特急 」在貼文發出1小時左右，也再度分享「最新系集預報圖」，結果顯示多數模式仍預測，颱風路徑是通過呂宋島往南海移動，並留言「該醒囉各位。」
曾昭誠進一步說明，若杜蘇芮颱風因太平洋高壓減弱北轉明顯，那它在海面上的時間可能會更長，在海溫偏暖、垂直風切小的情況下，不排除以中度颱風的強度靠近台灣，不過無論杜蘇芮颱風是撞上台灣，或從台灣南方經過進入南海，台灣東南部、南部和山區都會受外圍環流影響降下較明顯的雨勢。
曾昭誠提醒，週五至下週日（7月21至7月23日）太平洋高壓勢力稍增強，水氣減少，各地為多雲到晴為主的天氣，中午過後西半部及東半部有局部短暫雷陣雨，臺東及恆春半島則不定時有零星短暫雨。下週一（7月24日）開始受颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島帶來短暫陣雨，西半部地區則為多雲到晴且天氣炎熱、午後有局部雷陣雨。