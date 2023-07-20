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「韓哥」韓勝宇被台灣記者Pro級技能嚇傻！接觸寶島文化喊好喜歡

▲韓勝宇覺得台灣記者的訪問模式很讓人放鬆。（圖/ COME ON JKSSP）
▲韓勝宇覺得台灣記者的訪問模式很讓人放鬆。（圖/ COME ON JKSSP）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓團體VICTON出身的成員韓勝宇，常被粉絲稱之為「韓哥」，他繼2021年私下來台旅遊後，21日將在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，今（20）日抽空接受訪問，韓勝宇搞笑表示腹肌有「淡季」和「旺季」，還現學現賣中文喊「親愛的」，訪談中他不斷被記者的韓文實力嚇到，率真表現逗笑全場。

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▲韓勝宇有結實的腹肌，但現在是「淡季」所以無法給大家看。（圖/ COME ON JKSSP）
▲韓勝宇有結實的腹肌，但現在是「淡季」所以無法給大家看。（圖/ COME ON JKSSP）
韓勝宇今一現身訪問會場，見到台灣記者拍手歡迎，他受寵若驚的說：「原來是這樣的氣氛嗎？」韓勝宇透露在韓國做訪問時，與記者跟攝影師會有一定距離，今天近距離跟台灣媒體面對面坐著訪談，他開心說：「我第一次接觸這種有趣的訪問空間！」

訪談間，韓勝宇回答完題目，記者會立即給予反應，他對於記者聽得懂韓文感到「驚嚇」，頻頻說「什麼啦！」、「大家都聽得懂？」一旁的工作人員就笑說：「那翻譯老師你可以下班了！」場面相當逗趣。

▲韓勝宇學了「親愛的」中文。（圖/ COME ON JKSSP）
▲韓勝宇學了「親愛的」中文。（圖/ COME ON JKSSP）
韓勝宇常被說像史努比，他也自認100%相似，透露上次來台時有看到很多史努比的商品，那有買來收藏嗎？韓勝宇笑說：「我本人就是史努比，所以我不用收集這些東西。」

他的長相如史努比可愛，卻有著魔鬼般的精壯身材，只要上台秀腹肌，總是引起討論，記者問他露腹肌前是否會緊張？韓勝宇表示：「我沒有做好心理準備的話就不會露的！」他還幽默說結實腹肌有分淡季跟旺季，「淡季的話，絕對不會讓大家看的！」記者再問：「那現在是什麼季？」韓勝宇張嘴大笑：「現在是淡季！」

大家聊到健身話題話匣子大開，再追問韓勝宇「1年有幾個月是旺季？」韓勝宇再度被逗笑：「這太細節了啦！一年有半年是旺季，但這次演出行程排很緊，沒辦法運動，演出結束後我會準備我的旺季。」至於明晚是否要為台灣粉絲「努力變成旺季」，記者還提醒飯店也有健身房，他再度大笑：「這次會努力看看！」

韓勝宇私下個性怕生、容易害羞，如果群體活動的話，他都是如何打破沉默？韓勝宇透露當兵時必須一直說話，所以已經習慣，也漸漸的會主導話語權；更笑說很喜歡現在與台灣記者的閒聊訪談模式，讓人感到放鬆。

他這次來台特地學了「很開心」的中文，記者提議多學一點，見面會上可以與粉絲互動，韓勝宇先用中文說：「你心上有韓勝宇。」再現學現賣「久等了親愛的」。訪談最後他也向粉絲喊話：「這趟第一次與大家見面，謝謝大家等著我，我會帶來更好的面貌與舞台給大家。」更用中文高喊：「大家我愛你！」
 

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