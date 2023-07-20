宜蘭肥胖比例突破4成！　羅東博愛醫院成立東部首家醫學減重中心

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制定個人化減重計畫 跨團隊照護重塑健康院方表示，減重團隊將評估病人的身體狀況、制定適合的飲食和運動計劃、監測進展並提供必要的藥物和代謝減重手術治療。代謝減重手術包含胃繞道手術、達文西微創手術等精準治療，由亞洲減重代謝外科之父李威傑教授及來自基隆長庚醫院減重外科王致遠醫師，將結合豐富經驗，透過綜合多元方式，幫助病人實現減重、不復胖和長期維持健康的目標。
建立流暢轉介服務 提升病識感＋就醫意願許多慢性疾病與體重有正相關，院方依據國民健康署的肥胖防治策略，特別開發一套資訊系統，進而全面達到全人健康目標。其中例如進行提醒轉介，超過標準BMI值的病人於院內各診間就診時，除原本的治療外，系統將提醒主治醫師主動諮詢，接著轉介至醫學減重中心，不僅可減少病人的就醫成本，亦能提高病人病識感增加病人就醫意願，盼透過同步整合不同科別、啟動轉介，更有效益的改善病人的健康狀況。
醫學介入找出肥胖源頭 讓減重更有成效肥胖是慢性病，更是大多數惡性疾病的源頭，體重控制愈早開始愈能降低罹患慢性病風險。院長王文斌表示，無論是運動健身、營養飲食調整還是藥物控制、代謝減重手術，都是在追求以健康正向的方式控制體重；羅東博愛醫院醫學減重中心的成立，提供縣民尋求醫療協助的管道，進而降低縣內肥胖人口，是宜蘭健康水平提升的重要里程碑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58555
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