T1／高錦瑋感謝沒血緣的叔叔一家　親口念阿嬤寫的一封信讓他動容

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「以前比賽若辦在臺北或高雄，住在臺中的阿嬤其實比較難過來，所以她這次趕過來我是真的很感動。也很感謝球團這麼用心，幫我安排這個特別的時刻。」林信寬說，從小阿嬤就陪在自己身邊，因此今天一看到她，心情就平穩很多，與家人分享這一刻對他來說尤其特別。
而小時候家境不好的高錦瑋，今天也感性致謝國中以來就幫助自己的叔叔，他澄清兩人其實並沒有血緣關係，但對方家庭將自己當成家人一樣，給予資助和鼓勵，因此自己十分感謝他們。
「叔叔的兒子也是自強國中的，那時常常和他相處在一起，放假會去他家住。其實，我不知道是洪教練拜託叔叔（照顧我）的。我大概從國二、三開始住他們家，現在也都還是會回去。」原來，高錦瑋之前因為家庭環境因素，一度住在育幼院，但由於有年紀限制，他之後到了要離開的時刻。當時的國中教練洪健文找來隊上一名球員的父親幫忙，就是高錦瑋的叔叔，對方雖然一開始有所疑慮，但之後仍將他視如己出，無論是在生活、還是籃球路上都給予他很大的幫助。
叔叔在今天記者會上一度被情緒充滿，直言看到高錦瑋在選秀會上成功獲選，讓自己「放下一個心」，也為他帶來阿嬤的豬腳，希望他能在台北償償家裡的味道。今天沒有到場的阿嬤也寫了一封簡短但感人至深的信給高錦瑋，後者也親自唸出來和大家分享：「給世界棒的你：小高恭喜你，阿嬤很高興，希望我做的豬腳你會喜歡，有空要回花蓮。」
高錦瑋也透露，除了這位叔叔之外，還有一位社工阿姨持續幫助自己，不過今天她無法來到現場，自己也很想表達對後者的感謝，坦言自己很幸運，成長的路上得到很多好心的貴人幫助。