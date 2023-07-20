劣跡藝人該退出演藝圈？于美人：「不論對錯」工作權神聖不可剝奪

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在自由辯論環節，為了贏得勝利，雙方火力全開，把演藝圈前輩都扯下水，喜劇演員賀瓏火力猛攻質問白隊：「宋少卿七次酒駕，王偉忠表示願意給宋少卿機會，讓他回到演藝圈，那在你們眼中，王偉忠是不是罪該萬死」、「夏靖庭曾經兩次吸毒被逮，不過事後悔過，在戲劇上表演亮眼，難道要因為他們的一時犯錯，不再給他們機會嗎」，凱莉則回應賀瓏：「一個人吸毒吸久了就會無聊，無聊就會開始找別人一起吸，這些劣跡的行徑就會像菜花一樣擴散，演藝圈就沒有更好的環境。」辛辣言論讓在場藝人辯手們都瞠目結舌。
第一回合辯論結束，陶晶瑩一拿到麥克風就直呼：「我們剛剛到底聽了什麼！」，並表示現在大家的內容已經是非常自由，很好玩的是真理越辯越明，自由辯論非常的精彩，凱莉表現得很好，很契合我們節目，旁邊觀眾也笑得很開心，而賀瓏一直把很多人推向懸崖邊，在這裡真的可以看出這個舞台的自由度。以文采與邏輯著名的飛行評審于美人則表示：「台灣演藝圈有這樣子的節目，我感到非常的榮幸」，對於本週辯題，她也認為：「藝人也是勞工，不論是否犯錯，勞工的工作權是神聖不可剝奪的。」
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