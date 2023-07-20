我是廣告 請繼續往下閱讀
期盼透過這些多元題材的報導，也讓國人對於高齡需求和高齡議題，能持續有更多面向與更深入的認識，能以更積極正向的態度迎接超高齡社會。
本屆「銀響力新聞獎」邀請 13 個來自領域及高領域的專家學者，共組跨領域評審團，並邀請目前任教於中正大學傳播系，同時也是台灣事實查核教育基金會董事長的羅世宏教授擔任評審團主席。
《Heho健康》本次更以「以前都吃錯了!國衛院最新研究發現老年者長期服用維生素 D3 恐增加失智風險！神經內科醫師解答爭議」獲得平面及網路(文字)類突發新聞獎的優選肯定。
該文章因應高齡人口比例及後疫情時代，對維生素營養品的需求增加，不少醫師都提出「一天一維生素D」對身體有益處，然而國衛院新發出的研究卻指出維生素 D 與失智有風險，讓民眾相當惶恐。
《Heho健康》針對該份研究，請教專業醫師釐清到底維生素 D 是否適用於長者及各年齡層階段的族群，提供醫師在失智症患者或年長者療程規劃的參考，讓民眾更能遠離缺乏維生素 D 又能避免失智症的危害。
評審團指出，該文章依據最新科學研究發現，適時提出警示與建議，讓位被重視的保健食品使用問題受到社會關照，獲選這次第三屆銀響力報導獎優選。
羅世宏表示，本屆參賽作品除了持續關注中高就業、樂齡學習、安寧善老人居住都問題、經濟安全、地方創生、健康老化、高齡歧視、家庭照顧等高齡社會議題。
此外，也有愈來愈多的報導開始關注「照顧者的需求」，例如老幼共學、青銀共居等議題，值得欣喜的是，這次參賽報名作品堪稱響力新聞獎創競爭最激烈的一次，很高興台灣有很多年輕人投入多元題材。
對於這次《Heho健康》首次入圍即得獎，獲獎記者謝承恩提到，感謝台灣有非常好的醫療環境，很多優秀的醫學研究為民眾的健康找到解決辦法，希望透過正確文字和圖片將知識化繁為簡，傳遞給需要的民眾。
「謝謝弘道老人基金會及銀響力評審對《Heho健康》的肯定，Heho 或許在處理高齡議題上面，仍然是很年輕的團隊，但有一天我們都會面臨老去的一天，任何時間起步都不早，但也不晚。」
《Heho健康》也將於今年 9 月推出「健康慢老」專刊，持續關注延緩熟齡老化的關鍵心態與日常保健，並專訪在老年醫學領域學十分有心得的專家，讓延緩老化、健康老化不再是遙不可及的希望。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 首次入圍即得獎！《Heho健康》奪銀響力新聞獎「平面及網路類突發新聞」優選