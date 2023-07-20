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中職／「韓哥」姜成鎬開球配《玩命》義大利神車！內部車況大公開

▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／富邦悍將提供）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/台北報導

《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）昨日開著Alfa Romeo（愛快羅密歐）的義大利神車GTV 2000進場為富邦悍將開球，這台車跟《玩命關頭Ｘ》中他所開的跑車款式一樣，重點是，這台車大有來頭，全台僅3台，被稱為「賽車界始祖」，《NOWnews今日新聞》不但深入介紹這台跑車，還特別觀察細部車況給讀者。

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▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）在電影中飾演的角色，十分風趣幽默，而他也大致介紹這台車的性能，尤其這台1974年出款的老車，不但是打擋比較明確，但他的煞車有點「軟」，拉手煞車也要注意用力，方向盤需要相當出力去開，實際開車的駕駛可能會有點吃力。

▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為跑車簽名。（圖／富邦悍將提供）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為跑車簽名。（圖／富邦悍將提供）

「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）也說，他自己家中有一輛，但是沒有冷氣，這台還有冷氣，十分進步，再者，電影中的GTV 2000是橘色、黑色，台灣的車款是黃色。

▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為富邦悍將賽前開球。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.19）
此外，這台車可能是獨一無二，因為昨日韓哥特別在賽前試乘，並且在副駕駛座簽名，讓這台車成為「唯一」他簽名的超限量車款。

▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為跑車簽名。（圖／富邦悍將提供）
▲《玩命關頭》系列在全球走紅的好萊塢明星「韓哥」姜成鎬為跑車簽名。（圖／富邦悍將提供）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
▲「韓哥」所開的Alfa Romeo（愛快羅密歐）義大利神車GTV 2000。（圖／吳政紘攝）
不管是真皮座椅跟內部木紋顏色搭配，這台車最高時速可達約195公里，0到60mph只要8.9秒，而且原本這台車，並沒有搭配冷氣，但是已經花時間修復的部分，還有加裝冷氣，讓「韓哥」十分驚訝。


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