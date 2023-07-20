MLB／洋基50億強投再戰大谷翔平　想到第一次仍會怕：他壯得像神

中職／後林威助時代的中信兄弟！跟LINE TODAY推出付費服務

▲中信兄弟主場賽事，可望在LineToday看到（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟主場賽事，可望在LineToday看到（圖／中信兄弟提供）

運動中心/綜合報導

中華職棒2023年下半季在上週正式揭開序幕！為建立更健全的收視環境與服務廣大的球迷，LINE TODAY首度與中信兄弟合作開發付費市場，於「LINE TODAY付費服務」推出今年職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播，以即時回看、線上聊天及完整回看等轉播服務，為「百萬象迷」提供一個更便利的收視選擇！現在起，在「LINE TODAY付費服務」，只要269元球迷即可入手「中信兄弟下半季主場全賽事」，也能依照個人喜好，以29元選購單場賽事，邀請球迷朋友們一起線上應援！

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE TODAY耕耘多年於提供優質體育賽事內容及優質觀賽體驗上，而在職棒方面，從2017年首次轉播職棒賽事至今，6年來已轉播超過1,200場賽事、寫下直播總觀看次數近2.4億次的亮眼佳績，也期盼未來能與中華職棒聯盟及各球團持續有進一步的合作，與中華職棒一起打造更多元的體育生態、拓展新生代的球迷。

即日起，「LINE TODAY付費服務」在試營運期間，以優惠的價格推出「中信兄弟主場」付費轉播方案，只要透過LINE Pay或信用卡付款，即可以269元購得「中信兄弟下半季主場全賽事」盡情享受熱血的棒球賽事，也有單場29元方案可以選購，提供球迷更彈性的選擇。

LINE TODAY 付費服務 x 中信兄弟主場付費轉播方案：

超值方案 售價

中信兄弟下半季主場全賽事 $269 元

中信兄弟下半季主場單場方案 $29 元


與球迷一起挺職棒 鎖定「中職專區」賽季好球不錯過

LINE TODAY自2017年起開始深耕運動賽事直播，從國際級的NBA美國職籃、到CPBL中華職棒、世界12強世界棒球錦標賽、網球大滿貫等，累積賽事轉播的實力。而面對職棒下半季開打，LINE TODAY也攜手媒體夥伴在「中職專區」提供球迷們最新賽事資訊、戰況深度報導、賽事精華影音與轉播時刻表等資訊。


此外，除了中信兄弟於 LINE TODAY 付費服務平台之外，在本賽季LINE TODAY也會持續為球迷提供富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅免費轉播服務，讓球迷即時感受中華職棒熱力。


2023中華職棒下半季 賽事方案購買連結與收看資訊：

賽事頻道入口 連結

LINE TODAY 中職分類頁 https://today.line.me/tw/v2/tab/CPBL

LINE TODAY 運動官方帳號 https://lin.ee/cPIh2K6

LINE TODAY 付費服務－

中信兄弟下半季主場全賽事方案 https://plus.line.me/tw/plan/v7EKd9jR

中職／泰樂完全復活！中信兄弟1:0擊敗統一獅　下半季終於開胡

中職／中信兄弟新洋投Eric Stout取名為艾士特！4洋將體制成形

中職明星賽／陳子豪為何辭退全壘打大賽？中信兄弟：保險起見

中職明星賽／中信兄弟陳子豪受傷退出全壘打大賽！高國輝遞補出擊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀