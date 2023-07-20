中職／後林威助時代的中信兄弟！跟LINE TODAY推出付費服務

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即日起，「LINE TODAY付費服務」在試營運期間，以優惠的價格推出「中信兄弟主場」付費轉播方案，只要透過LINE Pay或信用卡付款，即可以269元購得「中信兄弟下半季主場全賽事」盡情享受熱血的棒球賽事，也有單場29元方案可以選購，提供球迷更彈性的選擇。
LINE TODAY 付費服務 x 中信兄弟主場付費轉播方案：
超值方案 售價
中信兄弟下半季主場全賽事 $269 元
中信兄弟下半季主場單場方案 $29 元
與球迷一起挺職棒 鎖定「中職專區」賽季好球不錯過
LINE TODAY自2017年起開始深耕運動賽事直播，從國際級的NBA美國職籃、到CPBL中華職棒、世界12強世界棒球錦標賽、網球大滿貫等，累積賽事轉播的實力。而面對職棒下半季開打，LINE TODAY也攜手媒體夥伴在「中職專區」提供球迷們最新賽事資訊、戰況深度報導、賽事精華影音與轉播時刻表等資訊。
此外，除了中信兄弟於 LINE TODAY 付費服務平台之外，在本賽季LINE TODAY也會持續為球迷提供富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅免費轉播服務，讓球迷即時感受中華職棒熱力。
2023中華職棒下半季 賽事方案購買連結與收看資訊：
賽事頻道入口 連結
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中信兄弟下半季主場全賽事方案 https://plus.line.me/tw/plan/v7EKd9jR